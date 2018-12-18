2018年中国企业电商化采购达3600亿元 成B2B超级入口

人民网北京12月18日电 （张晓赫）18日，工业和信息化部赛迪研究院、中国国际电子商务中心研究院共同发布《中国企业电商化采购发展报告（2018）》（以下简称“《报告》”）认为，企业电商化采购将成为互联网巨头由个人消费市场进入企业消费市场的“超级入口”。

《报告》显示，2018年我国企业电商化采购市场规模约为3600亿元，同比增速达80%。其中，从采购物资类型看，企业对消费通用型产品和服务的采购电商化交易额超过1500亿元，增速达62%；从采购平台看，综合型平台大于垂直型平台，交易额已经接近2000亿元，复合增长率83%。

B2B电子商务进入“全流程时代”

当前，数字经济时代加快到来，产业互联网强势崛起。企业电商化采购一端链接丰富的互联网技术资源，一端链接企业内部复杂的供应链管理系统，成为连接消费互联网与产业互联网两大市场的通道。

《报告》指出，一种由采购行为驱动、数据和技术赋能、供应链协同而实现的全流程在线化B2B电子商务模式正在铺开。这一模式源于采购又赋能采购，一站式地在线上完成企业采购管理从供应商匹配、下单、审批、执行，到后续的交付、结算等全部过程，极大促进企业降本增效，成为推动传统企业实现数字化转型的切入点。

“电商化采购的实现，使面向所有企业级用户的全流程在线交易成为现实。B2B电子商务在经历了以信息汇聚为主的黄页时代、以撮合交易为主的2.0阶段，以及以寄售和代买为主要形式的3.0阶段之后，到了彻底改变企业生产经营方式、改变产业游戏规则的新阶段。”中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛认为，全流程化后，B2B电子商务将迎来真正高速增长。

《报告》显示，2018年我国企业电商化采购市场规模约为3600亿元，同比增速高达80%。作为其中的先导领域，企业对消费通用型产品和服务的采购电商化交易额超过1500亿元，增长率达到62%，远远高于传统B2B交易20%左右的增长率，也远超网络零售的增长速度。

随着企业电商化采购平台模式及相关服务生态的进一步成熟，逐步突破发展瓶颈，《报告》认为未来几年企业电商化采购交易规模还将进一步扩大，到“十三五”末期有望超过万亿元。

电商化采购一直被看做是企业消费的一次重大升级。《报告》显示，企业电商化采购能够使大型企业的分散采购集中化、复杂流程集成化、采购过程透明化、采购全流程可控化，最终使企业采购综合成本降低15%-20%，采购业务效率提高60%以上；能为中小企业提供公平竞争的市场环境，提升其议价能力、采购效率和信息化能力。

《报告》认为，企业电商化采购是企业供给侧结构性改革的推动力，是支持民营经济及中小企业发展的抓手，是数字经济发展的新引擎。

这也从企业端得到了反馈，表现出了比较高的满意度。《报告》显示，当前采购企业对电商化采购的采购效率提升、物流配送服务的满意度均达100%；此外，对电商化采购所带来的成本下降、工作便利性、采购合规性等也都有较高的认可度。

《报告》认为，企业电商化采购的未来发展有巨大的想象空间，企业电商化采购需要提供更多的企业专属化服务，将企业电商化采购供应链从当前的网络零售供应链中区分出来，并促进其独立发展，成为未来发展的必然选择。

电商平台巨头之争已经上演

伴随我国网络零售20年的快速发展，电子商务巨头已经成为连接上万家供应商与第三方服务商的网络协同供应商。《报告》认为，通过云计算、大数据分析和人工智能实现数字化自动分单、拆单、对应，企业电商化采购综合型平台能够为年采购量高达上千亿元的大型企业提供一站式高效率的服务，即便面对大型企业投放的采购金额上亿元、SKU需求量上万个的大订单，也能在一天之内完成采购，并获得与之相关的物流、仓储、配送、安装、售后、供应链金融等一系列采购服务。

《报告》指出，企业电商化采购综合型平台的业务模式已经基本成熟，进入一个规模增长、技术精进、商业模式加快创新的全方位高速发展新阶段。2018年，企业电商化采购市场综合型平台的交易额已接近2000亿元，年复合增长率83%，高于垂直型平台。其公布的抽样调查也显示，企业电商化采购综合型平台中，市场占有率最高的是京东企业购，占整体采购样本的51.2%，其次是阿里企业采购占比29.8%，然后是苏宁企业购，占比13.9%。京东企业购也是客户满意度最高的电商化采购平台。

与此同时，《报告》认为随着京东、阿里等电商巨头纷纷将竞争的主战场从网络零售转移到企业级消费市场，B2C领域发生的激烈争夺战，将在B2B领域再次上演。

(责编：曹昆)