央行开展1800亿逆回购 两日净投放3400亿

人民网北京12月18日电 （记者罗知之）记者从央行获悉，为对冲税期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，央行今日以利率招标方式开展了1800亿元逆回购操作。其中，7天期1400亿逆回购中标利率为2.55%，14天期400亿逆回购中标利率为2.7%。因公开市场无逆回购到期，实现净投放1800亿元，加上17日1600亿元净投放，两日实现净投放3400亿元。

17日，央行发布公告称，为对冲税期、政府债券发行缴款和金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了1600亿元逆回购操作，期限为7天，中标利率2.55%，因当日无逆回购到期，实现净投放1600亿元。据了解，这是10月26日以来，央行首次开展公开市场逆回购操作。

中国民生银行首席研究员温彬认为，重启逆回购的主要原因是“三缴”：缴税、银行缴存款准备金、政府发行债券缴款，短期内对流动性带来了压力，因此重启了逆回购。

中信证券固定收益首席分析师明明也表示，17日为12月集中缴税和缴准期限，央行在无逆回购到期时点重启逆回购操作，主因为对冲缴税、缴准影响。7月以来，税期流动性净投放分别为1300亿元、465亿元、2650亿元、1500亿元、-1200亿元，本次操作是以对冲税期为目标的流动性净投放惯常操作。“央行长期流动性投放保持静默状态后，资金面面临月中和年底因素综合作用而有所收紧，资金利率大幅走高，央行重启逆回购操作彰显维稳资金面的态度。”

从17日公开市场利率来看，除隔夜Shibor（上海银行间同业拆放利率）小幅走低外，其他期限的Shibor均小幅上行。温彬指出，这表明临近跨年时点，机构资金需求量仍较大，预计央行公开市场会继续重启14天逆回购，以满足跨年资金需求。而伴随着春节的临近，短期内，央行仍将加大公开市场操作力度，包括进行多期限逆回购组合操作来投放流动性。

“12月下旬，为了应对年末实体经济和金融机构的资金需求，后期央行或还将间歇性地开展逆回购操作，向市场提供合理稳定的流动性。”苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙表示。

谈及后续的货币政策操作，央行行长易纲上周公开表示，在考虑货币政策有关问题的时候，要在内部均衡和外部均衡找到一个平衡点。比如说国内经济出现一些下行压力和信用收缩，就需要有略微宽松一些的货币条件，但如果太宽松、利率太低的话就会影响汇率，所以要考虑外部均衡，要在内部均衡和外部均衡找到一个平衡点。

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