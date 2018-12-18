工信部：加快工业技术软件化 加速制造业数字化转型

人民网北京12月18日电 （张晓赫）“我们要坚持问题导向，不断厘清思路、创新方法，持之以恒地推进工业互联网平台建设及推广，加快工业技术软件化，加速制造业数字化转型。”工信部信息化和软件服务业司巡视员李颖在日前的工业技术软件化专题论坛暨“百万工业APP大讲堂”开坛活动上表示，工信部正积极支持各方力量通过多种形式共同推动实施工业技术软件化工程。

“当前互联网由消费领域、虚拟经济向生产经济、实体经济深度拓展，制造业向数字化、网络化、智能化加快转型，数据驱动、软件定义、平台支撑、服务增值智能主导的产业发展特征日趋明显。”李颖表示，工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物应时而生，已成为新一轮科技革命和产业革命的重要力量。

围绕推动工业互联网平台建设和工业APP培育，李颖介绍，工信部正从完善政策体系，印发实施方案和指导方案，推动地方出台本地工业互联网平台建设措施；培育工业互联网平台，组织实施工业互联网平台创新发展工程，遴选平台集成创新的应用试点示范项目；开展宣传培训以及工业APP培训班；打造工业互联网平台创新生态，支持产业联盟，推进产业的合作四个方面重点推进，并持续动态优化。

工信部原副部长、北京大学教授杨学山指出，制造过程的软件就是走向智能制造的工具。“工具就是替代人，人的行为和思考变成软件的替代过程，则由系统、人、数据、模型、算法、软件、工业技术六要素构成与完成。”

工信部信息化和软件服务业司软件产业处调研员傅永宝则强调，工业APP的复用和交易离不开平台的支撑。而对于工业互联网平台创新生态的培育与探索，目前很多地方政府和重点企业已经携手发起一些公共服务平台、创新中心，能够对工业APP的推广应用起到良好的促进作用。

对于开展工业APP培育的重要性，中国工业技术软件化产业联盟副理事长兼秘书长、索为系统董事长李义章指出，目前人工智能和制造业两个领域无法融合互通，必须依靠工业技术软件化来打破其中的壁垒，而实现工业技术软件的核心就是工业APP。“工业APP的培育，需要提供方法、工具，进行政策引导、资金投入；当中重要的一点就是要找到使用方，通过需求牵引，实现供需精准对接。”李义章认为，供需精准对接是工业APP高质高效培育的有效路径，而在这一过程中，聚合更多上下游资源、服务资源的工业互联网平台能发挥重要支撑。

“当把工业软件资源接入互联网工业平台，将来工业APP的开发者和使用者甚至不用再购买这些昂贵的工业软件。”李义章说。

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