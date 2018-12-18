中国石油风险勘探连获重大突破

西南油气田在四川盆地钻获第一口火山岩工业气井，开辟了天然气增储上产新领域

新疆油田在准噶尔盆地沙探1井喜获高产工业油流，有望发现储量产量规模增长区

中国石油网消息(记者周泽山 冯雪梅 通讯员黄吉鑫)12月16日，四川省简阳市周家乡传来喜讯，永探1井在火山岩地层获自然初步测试日产气量22.5万立方米。这口井钻获高产工业气流，开辟了四川盆地天然气增储上产新领域。

火山岩是火山喷出地表后冷凝而成的岩石。西南油气田油气科研人员经过多年攻关，发现四川盆地西南部有较厚的火山岩，并具备形成大气藏的油气地质条件。随后，经过专家论证、实地踏勘、井位优选，在龙泉山构造东斜坡带部署了第一口以火山岩为勘探目标的风险探井——永探1井。

西南油气田是川渝地区的供气主力。集团公司党组学习贯彻习近平总书记重要批示，部署了加大油气勘探开发力度、保障国家能源安全的工作。西南油气田迅速行动，制定了加强党建、增储量、提产量，以及三项制度改革、油公司建设等措施，加快打造“中石油西南增长极”。钻探永探1井、探索火山岩领域是重要的行动之一。

过去，永探1井周边钻井较少，缺少可借鉴的钻井实践经验。川庆钻探70594钻井队在施工中，推广应用新工艺新技术，提高了钻井速度，并防止钻井液的固体颗粒堵塞储气层孔隙。地质、工程科研人员经过精心研究和论证，确定了试气井段，制定了“先射孔初测求发现再酸化改造终测”的测试施工方案。完成洗井、固井等系列工序后，12月14日射孔作业，打通了天然气从地层经井筒到地面的“道路”；15日放喷排液，地下天然气见青天，燃起6米至8米高的火焰。

西南油气田地质专家初步预测，永探1井井区含气面积超过350平方千米，资源量巨大，有望成为四川盆地新的增储量、提产量区块。

中国石油网消息(记者宋鹏 桑圣江)12月15日，准噶尔盆地沙湾凹陷风险勘探获重大突破，风险探井——沙探1井在二叠系上乌尔禾组取得重大发现，喜获高产工业油流，压裂后3毫米油嘴日产油30.25立方米。这一突破进一步拓展了全盆地二叠系上乌尔禾组勘探新领域，有望成为继玛湖凹陷后又一个储量产量规模增长区。

准噶尔盆地油气资源丰富，勘探潜力巨大。作为当前国内最为现实的石油增储上产接替区，今年年初以来，新疆油田认真贯彻落实习近平总书记重要指示和集团公司党组各项决策部署，全力打好勘探开发进攻战，加快增储上产步伐，油气勘探取得丰硕成果。

新疆油田坚持掌控资源不动摇，今年年初就迎来了玛湖014井、车排18井、阜32井多口日产百吨高产井。11月12日，玛湖015在中浅层喜获高效新发现，创新疆油田单井日产油历史新高。截至目前，玛湖地区今年新落实一批规模效益储量，红车断裂带古生界获亿吨级进展，阜康凹陷河道群勘探首获重大突破，已超额完成全年石油三级储量任务。

特别是加大新区新领域风险勘探力度，寻找油气新发现取得重大进展。今年年初以来，新疆油田论证通过风险探井11口，创历年之最。其中，高探1井在南缘下组合大构造白垩系清水河组首次钻遇高压油气层，即将试油；沙探1井在沙湾凹陷取得历史性重大突破；其他9口风险探井正在加快推进实施，力争有效带动和实现盆地四大富烃凹陷、南缘下组合大构造、海相石炭系等亿吨级油气战略接替区的整体突破。

据了解，沙湾凹陷与玛湖凹陷具有类似的成藏条件，是新疆油田风险勘探的重点领域。此次获得突破的沙探1井是针对沙湾凹陷西斜坡部署的一口风险探井。除二叠系上乌尔禾组外，这口井在三叠系百口泉组、克拉玛依组和侏罗系八道湾组等多个层系均钻遇良好油气显示，展现出与玛湖凹陷类似的多层系立体勘探潜力，有望形成又一个勘探大场面，成为继玛湖凹陷后又一个储量产量规模增长区。

下一步，新疆油田将坚持风险勘探与拓展勘探相结合，加快实现沙湾凹陷整体突破，形成新的战略接替领域。

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