刘世锦：以高标准市场经济推动高质量发展

人民网北京12月18日电 （张晓赫）面对更加复杂的国内外环境，中国的高质量发展目标该如何实现？“中国应该把建设高标准的市场经济这样一个旗帜举得更高。” 十三届全国政协经济委员会副主任、中国人民银行货币政策委员会委员刘世锦在日前的“2019光华?腾讯经济年会”上强调，“改革开放40年的巨大成就表明，中国还是要建设一个高标准的市场经济，推动高水平的对外开放，实现高质量的发展。”

刘世锦表示，要实现“双高”，重点是加快推动国资国企、土地、财税、社保领域的改革进程。同时优先推动新旧动能转换，配套一些重要的改革，并把它放在更重要的位置上。

“中国经济下一步增长潜力很大。”刘世锦指出，“过去工业化进程当中，一些重要的领域已经出现历史需求峰值，包括基建房地产和钢铁、煤炭、建材等；但站在山顶回头看，你会发现山上山下还有很多洼地，潜力依然很大。”

对于这些蕴含的潜力“洼地”，刘世锦认为主要是两个。“一个是效率洼地，主要是准入限制，一些行政性垄断缺少竞争、成本过高、效率低下，抑制了供给和需求。第二就是分配洼地，收入分配间的差距抑制了一部分消费。”刘世锦解释，下一步改革也应围绕“填洼地”展开。

填补“效率洼地”方面的改革，刘世锦认为可以从三方面着手解决：加快开放城乡之间土地、资金、人员等要素市场，促进相互流动，优化资源配置；加快推动行政性垄断行业的改革，重点是石油、天然气、电力、通讯、铁路、金融等领域放宽准入，降低能源、物流、通讯、土地、融资等基础性成本；加快服务业对外开放，重点是知识密集型服务业，研发、设计、信息服务等生产性服务业，医疗、教育、文化等生活性服务业。

填补“分配洼地”方面的改革，刘世锦也提出了诸多解决思路。比如，脱贫攻坚战有利于提高低收入群体的收入和消费能力；为农民工提供均等公共服务，扩大中等收入群体；加大国有资本充实社保基金的力度，以更多更好的公共产品提升全社会人力资本。

“积极的财政政策要把支出重点转向医疗、养老、教育、社保、基础研究等短板领域，基建也要围绕这些领域优先展开。”刘世锦说。

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