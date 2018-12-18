只进一所门  办完所有事

这两天，浙江亨通光网物联科技有限公司新一代通信及物联传感技术项目正在进行设备安装。从备案到取得施工许可证，该项目落地用时仅39天，比省定改革目标100天整整提前了61天。

一个城市对人才有多大吸引力，取决于付出多少诚意。为提升高端人才创业热情，优化人才企业营商环境，今年以来，浙江省湖州市南浔区深入落实“最多跑一次”改革决策部署，结合高端人才服务工作，推行人才企业投资项目“一窗服务”，集成优化跨部门的审批窗口，组织建立专职高效化的代办队伍，全面应用在线审批监管平台，做到“只进一门，只对一窗”，真正为人才省时、省心、省钱。

一窗咨询、一窗收件、一窗出件……“一窗服务”综合窗口以企业投资项目在线审批流程图指导人才企业网上申报，提供精准的审批材料咨询服务。协助人才企业通过投资项目在线审批监管平台，报送相关申请材料，并不再单独对高端人才企业投资项目进行收文。统一编制项目涉审的环评、能评、水影响评价、压覆矿、地质灾害等区域评价，变“企业单个项目付费”为“政府统一打包买单”。完成项目审批手续后，由“一窗服务”窗口进行一窗出件，做好配套服务及系统上传工作，统一将相关证照文件送达业主。

审批服务的质量折射一方创业环境。在南浔，有一支专职代办、高效化队伍陪跑全流程，助力营造高层次人才创业创新的良好环境。这支专职、高效的高端人才企业投资项目“一窗服务”代办员队伍，会根据人才与企业特殊需求，进行研判项目，对符合产业导向、可操作性强的项目提供谋划服务，提出落地方案，协调具体事宜，持续跟踪签约，为优质项目落地提供高质量、高水平服务。项目建设阶段，做好与项目业主、部门间的沟通协调工作，帮助人才企业通过在线平台进行项目申报，解决人才企业对网上申报暂时不适应、不熟练等问题，做到代办不包办、服务全免费。在项目竣工验收阶段，由专职代办员协助开展联合测绘、联合踏勘、联合验收。

南浔区委组织部相关负责人表示，该区还加快人才投资项目在线审批监管平台全线应用，协助项目业主完成在线申报，各审批部门运用平台进行网上审批，实现网上办理全连通、全在线、全覆盖。（车海芬）

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