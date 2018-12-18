智能家居掀起物联网时代新风口？有屋家居完成12亿元融资 

原标题：有屋家居的物联网之路：左手资本，右手生态

近日，在主题为“整装·物联·1:6:6”的少海汇2018生态合作伙伴大会上，青岛有屋智能家居科技有限公司（以下简称有屋家居）宣布完成12亿元A轮融资，本轮融资由中金公司领投，疌泉大亚基金、信中利基金、中泰创投、银河投资、高创少海基金等跟投。

本次融资创下了智能家居行业融资金额的最高纪录，本轮融资将用于家电和家居互联融合、全屋语音控制模块等关键技术的研发、全屋智能供应链的整合以及市场渠道的开拓等。

与此同时，有屋家居宣布将于2021年登陆主板市场，并推出新品牌NXhome发力全屋整装物联家居，通过2100余家线下门店和和全国唯一一个家居直卖平台INXpark，推动少海汇大家居新零售1:6:6“生态法则”的快速落地。

随着大亚圣象和美兰加入，少海汇成员企业总数达到48家，继续完善在智慧住居领域的全产业链布局。

少海汇创始合伙人刘斥表示，通过产业链布局、生态融合等方式，少海汇将打造出一个囊括ToB、ToC业务的千亿级智慧家居大生态，抢占智能家居入口，成为物联网时代的独角兽。

有屋和中金、大亚圣象签订全面战略合作协议

万物互联时代，家电和家居融合的大趋势已成定局，取而代之的是，智能家居将成为巨头争抢的主战场。

有屋家居旗下拥有海尔橱柜衣柜、NXhome、有屋虫洞、博洛尼等多个一线品牌，是国内最早发布智能家居产品、也是目前高端智能家居市场占有率最高的企业。

据有屋家居总裁廉景进介绍，有屋家居打造的全屋智能，通过对住居空间的整体智能化改造，为用户实现智能家居的一步到位。

2016年6月28日，主打全屋语音控制理念的有屋虫洞智能家居产品在北京发布。有屋虫洞打破传统意义上只有收纳功能的家居，为用户创造出一个人工智能系统，将家居、家电、智能、艺术完美融合成一个全新产品，通过哇欧智能音箱，实现了全屋语音控制，自上市后就成为高端市场追捧的对象。

除了有屋虫洞，有屋家居旗下其他品牌也将智能作为主打元素融入其中，由传统的单品升级到空间的整体设计，涵盖硬装、软装、家饰、家电、智能等，实现一站式采买。

以NXhome主打新古典的艾斯特系列为例，其将橱柜和冰箱烤箱、智能控制系统和墙体板材等合理交融，以整体设计实现生活品质的改善和突破。

在宣布融资消息的同时，有屋家居还和中金资本、大亚圣象签订全面战略合作协议，继续加速在物联网领域的智能家居布局。

“作为全屋智能市场领导者，有屋家居将会继续深耕物联家居行业，成为物联网时代连接家与万物的入口，赋予家更多想象的空间和更多无限可能。”廉景进表示。

以NXhome为生态触点的1:6:6法则

在少海汇2018生态合作伙伴大会现场，有屋家居发布全新子品牌NXhome，以“智能整装”的定位，进一步强化多品牌战略中高端细分市场。

作为少海汇核心企业，有屋家居推出的NXhome依托少海汇智慧家居大生态，整合海尔厨电、海尔净水、宜华木业、Arlex、有锁、ITOO、拿乌卫浴、大隈木门等一线品牌，提供风格硬装、全屋定制、软饰灯具、智能家居、电器等产品在内的一站式智能整装服务，引领高端生活方式。

有屋家居总裁廉景进介绍，NXhome已经实现全业务信息化，各经销商处的订单，直达分布在全国的制造基地下单生产，配送、安装、交付、售后等流程全系统打通，精准定位到每一座城市、每一位消费者。“在整个行业内，全屋整装周期最短也需要70天，而NXhome只需45天。”

同时，NXhome将成为少海汇智慧家居大生态的触点，和全国唯一一个家居直卖平台INXpark，互为补充打通线上线下，推动少海汇大家居新零售1:6:6“生态法则”落地。

少海汇主张的大家居新零售，让每一家零售终端变成一个触点，通过场景设置和线上商城INXpark，把少海汇所有的产品和资源囊括在内，除了维持线下和线上1 : 6的比例，还带动生态圈内其他6家成员企业产品的销售。与此同时，差异化的产品，又能给线下反哺、带来更多流量，实现大家居新零售1 : 6 : 6 的“生态法则”。

基于有屋家居、有住家装等现有的全国2100家零售终端，NXhome将在线下实现快速升级，同时借助生态资源和全国招商建设崭新渠道，计划新开1000余家线下门店。

少海汇千亿级智慧家居大生态出炉

除了有屋家居推出的NXhome，海骊也发布了面向公寓的装配宅2.0产品，通过8大系统和66道工序，实现全屋装配式设计和标准化施工，成本较传统装修方式降低10-20%，工期减少60%。

据海骊总裁柏烨介绍，海骊2019年将会实现销售收入百亿级的目标，在装配宅产品实现批量化后，海骊装配宅的市场份额将会达到十亿级，成为装配宅市场的领先者，同时带动少海汇生态圈企业拿乌卫浴、大隈木门实现数亿级的销售。

同样，克路德推出的智慧酒店解决方案，可实现去前台化、管理无人化、交易自动化、全屋智能、语音控制，可实现工期比传统酒店装修节省60%，10年内可随时更新装修风格等。

在少海汇2018生态合作伙伴大会现场上，大亚圣象和美兰宣布加入少海汇生态圈，至此少海汇成员企业总数达到48家。

值得注意的是，无论是面向C端市场的有屋家居，还是面向B端市场的海骊、克路德，在经过3年的扩张后，通过产业链布局、生态融合等方式，少海汇将打造出一个囊括ToB、ToC业务的千亿级智慧家居大生态，抢占物联网时代的家居入口。

(责编：朱一梵、李栋)