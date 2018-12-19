三大攻坚战，开局良好亮点多

因为公司贷款比去年增加4000多万元，在浙江省嘉兴闻泰公司副董事长肖学兵的心里烙下印迹；

因为村子甩掉戴了多年的贫困帽，在贵州省荔波县佳荣镇拉先村村支书潘银节的心里烙下印迹；

因为终于可以开窗自在呼吸新鲜空气，在宁夏回族自治区永宁县三里屯小区居民李丹的心里烙下印迹……

一个个印迹，串起了三大攻坚战在2018年的前行足迹。党的十九大报告提出，要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。一年来，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，防范化解重大风险，疏浚淤塞、破除掣肘，成效初显；精准脱贫，焦点不散、靶心不变，捷报频传；污染防治，从源头防、用铁腕治，部分地区污染问题得到遏制。

这一年，三大攻坚战稳扎稳打，初战告捷，开局良好。

打好防范化解风险攻坚战，夯实高质量发展基础

打好防范化解重大风险攻坚战，重在金融领域风险防控。

12月初，《商业银行理财子公司管理办法》正式落地。工、农、中、建四大国有商业银行，交行、招行等多家股份制商业银行相继宣布设立理财子公司。

商业银行设立理财子公司开展资管业务，既给银行理财业务建起风险“隔离墙”，也让理财资金以合法、规范形式进入实体经济和金融市场。

还不只是出台资管新规。今年以来，完善系统重要性金融机构与金融基础设施监管制度，积极稳妥推动结构性去杠杆，有序整治各类金融乱象，防范化解金融风险取得初步成效。

——去杠杆，化解经济运行风险。

4月，中央财经委员会第一次会议提出要以结构性去杠杆为基本思路，分部门、分债务类型实现宏观杠杆率稳定和逐步下降。

“金融管理部门加强协调配合，根据经济金融形势变化和预判，做好前瞻性预调微调。经过各地区各部门共同努力，宏观杠杆率总体稳定、结构优化，经济迈向高质量发展起步良好。”人民银行调查统计司司长阮健弘说。

今年以来，企业部门杠杆率下降，住户部门杠杆率上升速率边际放缓，政府部门杠杆率持续回落。10月末，规模以上工业企业资产负债率为56.7%，比上年同期下降0.5个百分点。

——引“活水”，增强微观主体活力。

江苏无锡市锡山区锡北镇的无锡正杰机械科技有限公司，是一家专门为外资企业提供高精度配套铸件的企业。“近年来企业产能扩大了4倍，流动资金需求比较大。幸好有银行及时帮助，帮我们解了燃眉之急。”公司负责人说。

随着一系列缓解融资难融资贵政策措施出台，越来越多的银行资金流向以制造业为代表的实体经济。据银保监会统计，截至三季度末，金融机构对民营企业的贷款余额已达到30.4万亿元，普惠型小微企业贷款余额超过8.9万亿元，同比增长19.8%，高于各项贷款平均增速超过7个百分点。

银保监会主席郭树清表示，要继续做好服务实体经济工作，小微企业、“三农”、脱贫攻坚等方面的融资将被重点支持。

——强机制，监管之手更加有力。

防范化解金融风险，关键在于推进更深层次的金融改革，建立长效机制，防患于未然。

严格执法强监管。近年来，我国债券市场发展总体平稳规范，但也出现了一些违法违规行为。年内，中国人民银行等部门联合发文，强化监管执法，加强协同配合，建立起统一的债券市场执法机制。

深化改革强保障。强化银行业金融机构股权管理，完善公司法人治理结构，加快推进发行制度、并购重组制度改革，深化新三板改革……一连串金融领域改革举措， 为防风险提供更加持久稳固的制度保障。

打好精准脱贫攻坚战，贫困群众收获更多幸福感

“以土地入股，既能参与分红，又能在家门口打工，收入比过去高不少。”“搬进了新房，生活条件改善了一大截”……谈起精准扶贫带来的变化，甘肃省永昌县各乡镇村民称赞：“党的政策好，我们的日子也一天比一天好。”

2018年，是打好精准脱贫攻坚战的关键一年。决战决胜脱贫攻坚，工作不放松，脚步不停顿，精神不懈怠，年底现行标准下农村贫困人口将减少85%以上，实实在在的脱贫成效让更多暖意流淌在贫困群众心间。

聚焦高质量，脱贫脚步走得更稳。

全面打好精准脱贫攻坚战，要把提高脱贫质量放到首位。

10月17日，决胜全面小康的“脱贫答卷”再添亮色。河北省平山县、贵州省桐梓县、西藏自治区林周县……9省区85个贫困县实现脱贫摘帽。至此，2017年申请退出的中西部20个省区市125个贫困县全部脱贫。

脱贫质量高不高，既要看整体面貌变得有多好，更要看贫困群众认可度有多高。

从退出质量看，85个贫困县的整体面貌发生了明显变化，贫困村水、电、路、网等突出短板加快补齐，基础设施和公共服务主要指标接近或达到全国平均水平。

从群众认可度看，85个脱贫县群众认可度全部超过90%。

摘帽不摘责任，摘帽不摘政策，摘帽不摘帮扶，提高脱贫退出的稳定性和可持续性，脱贫攻坚稳步向前。

盯住“难中之难”，资源要素聚得更准。

深度贫困地区是脱贫攻坚的难中之难、坚中之坚。但是，无论这块硬骨头有多硬都必须啃下。

盯住“难中之难”，各项政策向深度贫困地区聚焦，各种资源向深度贫困地区聚集，各方力量向深度贫困地区聚合。

优化政策供给。新增脱贫攻坚资金主要用于深度贫困地区，新增脱贫攻坚项目主要布局在深度贫困地区，新增脱贫攻坚举措也主要集中在深度贫困地区。

增加资金投入。今年上半年，全国专项扶贫支出1760亿元，同比增长39.7%，着力全面改善贫困地区生产生活条件，推进深度贫困地区精准脱贫。

强化人才支持。大量中央和省直优秀干部被选派至深度贫困地区。宁夏选派245名技术人员分赴全区170个深度贫困村，实现深度贫困村科技人才全覆盖；京津沪苏浙鲁6省市对口支援青海藏区，累计已有500余人来到青海，加强扶贫一线工作力量。

瞄准严要求，工作作风变得更实。

脱贫攻坚进入倒计时，越往后，脱贫难度越大，越容不得半点松懈。

“好的作风才可以确保脱贫攻坚成效。要时时处处体现一个‘实’字，求真务实。”国务院扶贫办主任刘永富说。

2018年，是脱贫攻坚作风建设年。对于脱贫领域存在的“四个意识”不强、责任落实不到位、工作措施不精准、资金管理使用不规范、工作作风不扎实等问题，坚决说“不”，继续实行最严格的考核评估，扎紧制度的笼子。

发现问题不手软。今年上半年，全国各级纪检监察机关查处扶贫领域腐败和作风问题4.53万个，处理6.15万人。

打好污染防治攻坚战，生态惠民成果实实在在

“以前我们有台小锅炉，每年烧煤1400吨，但排放不达标。煤改电后，每年可减少排放616吨二氧化碳、364吨灰渣、28吨二氧化硫。”哈尔滨龙门贵宾楼酒店工作人员说。

今冬，黑龙江省淘汰燃煤小锅炉，错峰使用供暖锅炉，禁烧秸秆……既让百姓寒冬不受冻，也让冬日天空更加明净。

环境问题是全社会关注的焦点，也是全面建成小康社会能否得到人民认可的一个关键。今年以来，围绕“主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善”的目标，污染防治攻坚战全面打响。

——回应民生关切，扭住治污“牛鼻子”。

良好生态环境是最普惠的民生福祉。“还老百姓蓝天白云、繁星闪烁”“还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象”“为老百姓留住鸟语花香田园风光”……习近平总书记强调，要把解决突出生态环境问题作为民生优先领域。

回应民生关切，从薄弱处集中攻坚，七大标志性战役成为打好污染防治攻坚战的突破口和“牛鼻子”。打赢蓝天保卫战，打好柴油货车污染治理攻坚战，治理城市黑臭水体，综合治理渤海，保护修复长江，保护水源地，治理农业农村污染，让天空更加湛蓝，让水体更加澄澈，让土壤更加洁净。

前10月，全国338个地级及以上城市PM2.5浓度同比下降7.5%；前9月，1940个国家地表水评价断面中，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例达到72.4%；今年水源地环境整治任务已基本完成……一年来，“生态惠民、生态利民、生态为民”理念成为生动实践。

——强制度严法律，建起治污“高压线”。

用最严格制度最严密法治保护生态环境，加快制度创新，强化制度执行，让制度成为不可触碰的高压线。

中央生态环境保护督察、“水十条”、“土十条”、史上最严环保法……在已有举措基础上，2018年新亮相的环保税、新扩围的水资源税试点、新修订的水污染防治法等措施，展现坚决打赢污染防治攻坚战的决心和信心。

5月，第一批中央生态环境保护督察“回头看”正式启动，剑指“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等形式主义、官僚主义问题，督促整改责任落实，为打好污染防治攻坚战提供坚实保障。

从企业超排、小锅炉整治到工地扬尘管控，大气污染防治强化督查持续开展，京津冀、汾渭平原等重点区域污染问题得到遏制。

——坚持源头防治，做好治污“加减法”。

防治污染，不仅要“铁腕治”，更要“源头防”。

从源头入手，调整“四个结构”，做好“加减法”，该增的增上去，该减的减下来。

从产业结构看，减少过剩和落后产能，增加新的增长动能；从能源结构看，减少煤炭消费，增加清洁能源使用；从运输结构看，减少公路运输量，增加铁路运输量；从调整农业投入结构看，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量。

仅今年前7个月，全国就退出煤炭产能8000万吨左右，压减粗钢产能2470万吨，高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%、8.6%；目前我国非化石能源发电装机量已超过40%，化肥农药零增长提前3年实现。

“一切伟大成就都是接续奋斗的结果，一切伟大事业都需要在继往开来中推进。”让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，按照已经确定的行动方案，继续打好三大攻坚战，不断争取更大战绩，确保我国经济社会持续健康发展。

《 人民日报 》（ 2018年12月19日 10 版）

(责编：王仁宏、曹昆)