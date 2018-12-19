人民企业社会责任高峰论坛举行

本报北京12月18日电 （初梓瑞）由人民网主办的2018人民企业社会责任高峰论坛暨第十三届人民企业社会责任奖颁奖典礼17日在人民日报社新媒体大厦举行。十一届全国政协副主席、中国人口福利基金会会长李金华出席并宣布论坛开幕。人民日报社副总编辑张首映，全国人大财政经济委员会副主任委员、全国工商联专职副主席谢经荣等出席并致辞。

活动邀请来自中国社科院等研究机构的专家以及财经领域学者、主流媒体代表担任评审委员，从企业的改革创新、绿色发展、精准扶贫、慈善公益等多方面评价，旨在表彰在进入新时代以后主动适应经济新常态、主动担当新责任、助力建设美丽中国的企业和个人。活动共评选出“年度企业奖”“年度人物奖”“绿色发展奖”“年度扶贫奖”“年度案例奖”“改革先锋奖”六大奖项。论坛上还发布了《2018人民企业社会责任报告》，为企业更好履行社会责任提供参考。

《 人民日报 》（ 2018年12月19日 10 版）

(责编：王仁宏、曹昆)