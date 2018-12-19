人民企业社会责任高峰论坛举行

本报北京12月18日电 （初梓瑞）由人民网主办的2018人民企业社会责任高峰论坛暨第十三届人民企业社会责任奖颁奖典礼17日在人民日报社新媒体大厦举行。十一届全国政协副主席、中国人口福利基金会会长李金华出席并宣布论坛开幕。人民日报社副总编辑张首映，全国人大财政经济委员会副主任委员、全国工商联专职副主席谢经荣等出席并致辞。
活动邀请来自中国社科院等研究机构的专家以及财经领域学者、主流媒体代表担任评审委员，从企业的改革创新、绿色发展、精准扶贫、慈善公益等多方面评价，旨在表彰在进入新时代以后主动适应经济新常态、主动担当新责任、助力建设美丽中国的企业和个人。活动共评选出“年度企业奖”“年度人物奖”“绿色发展奖”“年度扶贫奖”“年度案例奖”“改革先锋奖”六大奖项。论坛上还发布了《2018人民企业社会责任报告》，为企业更好履行社会责任提供参考。
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
今晚24时国内油价将下调 今年13涨11跌1搁浅 人民网北京12月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，国内成品油调价窗口将于今晚24点打开，汽柴油限价已成定数。据卓创测算，12月13日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-2.90%，对应汽油下调125元/吨，柴油下调120元/…【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】