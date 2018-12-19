从2017年开始，湖南安化县黑茶产业龙头企业华莱科技有限公司设立扶贫车间，生产一款荷香茯砖“富民茶”，从每片“富民茶”的销售收入中，提取5元作为扶贫基金。目前已有121名贫困村民在车间就业，“富民茶”年销售60多万块，每年存入扶贫基金总额达到300多万元。在安化县，像这样由企业设立的扶贫车间已有27个，累计帮助2000多名贫困户脱贫。图为冷市镇叶子村的贫困户在扶贫车间加工包装黑茶用的花格篾篓。

周立耘 刘刚贵摄影报道

《 人民日报 》（ 2018年12月19日 10 版）

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