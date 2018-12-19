贷款送到户 脱贫有门路

邮储银行北京分行充分发挥网络优势，提供便捷、优质的“三农”金融服务。图为信贷员（右）深入田间了解农户种植情况。

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邮储银行北京分行信贷经理（左、中）在葡萄种植园进行贷前调查。

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入冬前，位于北京市房山区琉璃河镇周庄村的慧田蔬菜种植专业合作社硕果飘香，吸引了众多游人。阳光大棚里，五颜六色的菊花争奇斗艳，有观赏型的，也有食用型的。

“多亏邮储银行及时贷款，我们合作社才有今天的变化。”合作社负责人王雷由衷感叹。从2010年回村流转300亩土地，到现在合作社初具规模，邮储银行北京分行帮助王雷返乡创业，带领村民共同致富。

构建立体化金融扶贫格局

邮储银行北京分行坚持以“惠农”“利农”“富农”为核心，充分发挥网络、资金和专业优势，构建立体化金融扶贫格局。

邮储银行北京分行表示，对北京存在的低收入农户和低收入村，金融机构要精准帮扶。

在北京，邮储银行北京分行还探索出多种扶贫助农金融模式：能人带动模式，把村干部、党员、养殖大户作为致富带动能手，培育致富“领头雁”；平台合作模式，依靠担保公司、协会、企业等机构平台，实现优势互补、信息共享、风险共担；邮银联动模式，依托邮政“邮乐网”“农汇网”等农村电商平台，帮助低收入地区解决特色农产品销售难题，同时大力推广“掌柜贷”等涉农网贷产品，减少贫困地区金融服务的空间障碍，扩大金融服务覆盖面。

针对低收入农户，邮储银行北京分行稳步推进个人精准扶贫。对存量个体工商户小微企业主以及小企业、公司客户，主动引导其积极吸纳贫困户就业、与贫困户签订帮扶协议或交易协议；对于新增小企业、公司客户，在营销调查中，鼓励其与贫困户结对，将贫困户纳入其上下游，帮助贫困户增收。

此外，邮储银行北京分行还通过减费让利，最大限度降低农户的融资成本。对北京市农委建档立卡的低收入村、低收入农户，在贷款利率上坚持最低定价原则，全部给予基准利率，切实减轻低收入涉农群体负担；积极推行阳光信贷“八不准”，公开贷款条件、利率、用途、期限、方式，切实做到程序公开、贷款透明、精准到户，不拿群众“一针一线”。

将资金输送到深度贫困区

“除了服务好北京的低收入群体，我们逐渐意识到，打赢脱贫攻坚战的主战场还在外省区市的深度贫困地区，邮储银行北京分行突破地域限制，将扶贫资金输送到深度贫困地区和国家建档立卡贫困人口手中，支持他们发展产业，增强自身‘造血’能力。” 邮储银行北京分行行长徐维进说。

9月，邮储银行北京分行小企业金融部带队组成考察组，赴甘肃省金昌市永昌县开展产业扶贫调研及贫困户扶持对接工作。

通过及时的调研对接，以定向采购永昌县特色农产品为切入点，北京市新发地市场与永昌县电商平台及贫困户签署三方精准帮扶协议书，助力当地扶贫攻坚。通过调研对接，邮储银行北京分行还与当地初步确立了“存量为主、新增为辅，就业为主、交易为辅，自我脱贫为主、政府帮扶为辅”的整体工作思路。

10月，邮储银行北京分行了解到，四川简阳市芦葭镇、施家镇政府，带领周边贫困人口种植草莓，并初具规模。为了帮助当地更好地销售草莓，邮储银行北京分行主动找到了新发地“草莓大王”刘京生，促成他的北京京生顺帆商贸有限公司与农户联手，实现了草莓产供销一体化，如今，京生顺帆公司草莓的年销量达到了2000吨左右，年销售额近4000万元。

邮储银行北京分行一方面邀请刘京生为当地贫困户传授经验和方法，一方面利用企业扶贫贷款，推动刘京生与当地种植贫困户签订采购框架协议。“我们为刘京生的企业提供了70万元的授信额度。”邮储银行北京分行有关负责人说。

据介绍，自9月份扶贫工作推进以来，北京分行积极推进产业精准扶贫工作，加快产业扶贫贷款落地。截至11月末，本年度已发放产业扶贫贷款7笔，净增10700万元，分别与甘肃金昌、河北滦平、四川简阳等多个地区开展帮扶对接工作，此外，正在推进中的产业扶贫贷款项目4笔，共4700余万元。

徐维进表示，未来，邮储银行北京分行将继续探索金融扶贫特色道路，结合重点扶贫县抓重点区域；围绕园区企业、农副产品行业等抓重点产品，抓重点环节；针对产业扶贫贷款，提供优惠利率，真正将扶贫扶到点上、扶到根上，做到真扶贫、扶真贫、真脱贫。

助推扶贫项目落地

除了自己找项目，还要将扶贫资金准确输送到北京以外的贫困地区，邮储银行北京分行巧借外力，紧跟企业脚步，支持扶贫项目的落地。

2017年，贵州省三都至荔波高速公路项目投建，三都县、荔波县属于滇桂黔集中连片特困地区，是贫困成因最复杂、贫困发生率最高、生态石漠化问题最严重的连片贫困地区，改善现有交通环境是扶贫攻坚战略的重要内容。邮储银行北京分行携手中冶科工股份有限公司，共同推动“三荔”公路的顺利建成。据悉，邮储银行北京分行与邮储银行黔南州分行联合放贷8亿元，为项目提供资金支持。

继三荔高速放款后，2018年11月，邮储银行北京分行又参与了中交第一公路工程有限公司在贵州建设的沿河至榕江高速公路项目，先期与邮储银行贵州分行共同放款10亿元，项目惠及黔东南州剑河县、三穗县、榕江县，加快了当地脱贫步伐。

据悉，邮储银行北京分行已经走访了中国长江三峡集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国电力建设股份有限公司、中国华电集团有限公司等150多家企业，积极了解企业的扶贫项目信息。在详细了解企业参与扶贫项目情况后，邮储银行北京分行充分利用信贷、债券、股权投资、PPP等多种金融产品，增强企业融资的灵活性。同时为扶贫项目提供绿色通道和信贷额度保证，确保扶贫项目资金的及时投放。

此外，邮储银行北京分行还坚持扶贫扶智并举，积极推进面向经济困难学生的生源地助学贷款，缓解家庭经济困难学生就学困难；加大生源地助学贷款宣传力度，保障家庭经济困难学生都能接受公平有质量的教育。同时，将招聘贫困大学生纳入校园招聘计划，在2018年校园招聘中招录国家贫困县地区和在校期间建立贫困档案的大学生13名，占签约大学生总数的10%，并配套针对性培养计划，为贫困大学生搭建成长舞台，实现“一人就业”带动“全家脱贫”。

“下一步，我们将充分发挥北京分行总部资源优势和丰富的资金资源，发挥专业特长，落实扶贫责任，加大金融扶贫投入力度，助力打赢脱贫攻坚战。” 徐维进说。

《 人民日报 》（ 2018年12月19日 17 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)