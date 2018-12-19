原标题：新能源汽车补贴退坡前夜：现车难求 有买家加价购车

2018年已经进入尾声，这一年，中国汽车市场或结束28年的连续增长，面临自1990年以来的首次下滑。但与此同时，新能源汽车的销售在年底却迎来高潮。随着2019年的补贴退坡进入倒计时，不少买家都赶着在12月的最后几天搭上“末班车”。

新能源汽车年底现抢购潮 有买家加价购车

距离2018年结束还有十几天，北京的各大新能源汽车门店里的的销售员们都忙得不亦乐乎。和以往不同，门店今年不用搞价格战争夺客户，抢购热潮下，谁能有现车谁就能赢。

尽管距离北京市新能源小客车配置指标过期还有两个多月时间，但面对明年不确定的补贴政策，拿到指标的购车人，都争相在年底前签下合同，搭上2018年政策的“末班车”。

“年底销售尤其火爆，车不够卖的，所有门店基本都是缺现车的情况，下了订单也要排队等，甚至还有顾客加6000元提车的。”比亚迪汽车4S店的一名销售人员告诉记者。

销售介绍说，因为顾客都赶着月底前下单签合同，所以各种车型的现车都供不应求，被称作“占号神器”的元EV创酷版在所有车型中最为抢手。

记者走访发现，近期，每到周末各大新能源汽车的4S店内都有不少顾客前来看车，甚至还有店里贴出了“补贴退坡倒计时”的提示。

虽然官方还未明确是否从2019年1月1日起开始执行新的补贴政策，但记者咨询北汽新能源、吉利等车企，得到的答复也都是：购车人若想享受2018年的补贴政策，必须在年底之前下订单。

此外，部分车企销售门店表示，有车型在订车后要等一个多月后才能到车。若想赶在指标有效期内完成上牌，须在近期完成购车手续。

补贴退坡持续推进 明年降幅或达40%

乘用车市场信息联席会近日发布的数据显示，11月份国产狭义乘用车零售销量达202.0万辆，同比下降18.0%，连续第6个月出现销量下跌；1-11月累计销量达2015.2万辆，同比下降4.0%。

与之形成对比的是，新能源汽车销量增长迅速。11月新能源狭义乘用车销量12.9万辆，同比增长57.8%；1-11月新能源乘用车累计销量达84.5万辆，同比增长89.3%。

但另一方面，新能源汽车的补贴退坡，也在持续推进。

早在2015年，财政部等四部委就印发了《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》。

《通知》明确提出，2017－2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：2017－2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019－2020年补助标准在2016年基础上下降40%。

虽然2019年新能源补贴政策细则尚未出台，但诸多业内人士预测明年补贴退坡幅度将在2017-2018年20%的基础上继续加大，或达30%-40%，且地方补贴将被取消。到2020年，乘用车新能源补贴政策将终止。

比亚迪的销售人员给记者算了一笔账，以秦Pro EV500为例，现在的补贴有将近10万元，即便按照20%补贴降幅计算，到了明年，同款车的购买价格就要多出2万元左右。

“从销售数据看，今年年底和往年比是最可观的，除了新拿到指标的，很多第一批购买电动车的车主也想赶在年底前置换车辆。”该销售人员介绍。

“断奶”后车企将如何应对？

一方面，年底新能源汽车销售火爆，另一方面，车企能否抗住补贴退坡的考验，也引发外界关注。

以比亚迪为例，11月初，该企业发布了《关于深圳证券交易所2018年半年报问询函回复的公告》。其中提到，2018年新能源汽车补贴政策进行了较大幅度的调整，公司在报告期内销售的大部分新能源车型单车补贴收入较去年同期减少约30%。

虽然政策调整对企业利润带来了一定冲击，但不断进行技术升级、适应市场法则，已经成为车企发展必由之路。

今年6月，新能源汽车补贴新政实施时，续航里程300公里成为补贴升降的分水岭，而续航里程150公里以下的补贴则完全取消。政策释放明确信号：补贴将向高品质、高续航里程的车型倾斜。

北汽新能源副总经理原诚寅此前接受媒体采访时就曾表示，在2017年的产品结构中，EC系列产品(续航里程在300公里以下)基本上占到了80%左右的产品份额，到今年补贴调整后，中高端的产品已经占到了三分之一多的产品份额。

与此同时，企业也在不断推陈出新。例如，比亚迪已经推出了纯电续航600公里的唐EV600、纯电续航500公里的秦Pro EV500。荣威也推出了500公里最大续航的MARVEL X 。

显然，在政策影响下，国内新能源车企为了生存下去，正在从“能造”向“造好”转变。

地方陆续设定推广目标 提质降本任重道远

记者注意到，虽然车企面临补贴退坡压力。但是今年以来，地方层面密集出台了多重措施，促进新能源汽车产业发展。

包括山东、江苏、江西、安徽、云南、天津等地都密集出台相关文件，设定了本地区的新能源汽车推广目标。

例如，安徽提出到2020年，安徽新能源汽车产销量达到15万辆左右；云南2018年计划在全省推广新能源汽车5万辆；天津也明确，2018至2020年，全市每年新增新能源汽车2万辆，占全市汽车保有量比例到2020年提高至4.5%。

在销量方面，近5年来，中国新能源汽车年产销年均复合增长率近130%，连续三年产销量居世界第一。

根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划(2012～2020年)》，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。

今年10月，中国质量协会发布了2018年中国新能源汽车行业用户满意度指数(CACSI)测评结果。

数据显示，中国新能源汽车的品牌形象、感知质量、汽车性能、设计满意度等评分都有所提高。百辆新车故障发生次数同比下降13%。

一系列数据变化显示，消费者对于国产新能源汽车的态度正从“观望”向“认可”转变。

在业内人士看来，电动化已成大趋势，未来随着电池技术的进步，阵痛中新能源车还将继续扩大市场占有率。

但同时，补贴完全退出后，新能源汽车想与传统燃油车在成本和性价比方面较量，其提质降本的任务还很艰巨。(记者 张尼)

(责编：杨曦、仝宗莉)