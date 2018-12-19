原标题：滴滴公布整改方案：呼吁共同探索网约车安全标准

12月18日，滴滴发布最新安全整改情况，呼吁各界共同探索网约车安全标准。滴滴称将从7个方面27项措施全面落实整改，呼吁各界共同探索网约车安全标准。在未完成隐患整改前将继续无限期下线顺风车业务。同时，将采取技术措施审核人车一致性，坚决打击“人车不符”。

滴滴称将全面推进合规工作

11月28日，交通运输新业态协同监管部际联席会议检查组关于安全专项检查工作的有关通报，要求多家网约车公司对存在安全隐患的产品进行整改。

昨天，滴滴发布最新整改方案，称将从7个方面27项措施全面落实整改，全面推进合规工作，共同探索网约车安全标准。

滴滴称会严格按照主管部门和联合检查组要求，根据各地网约车实施细则对车辆轴距、排量、车价等不同要求，制定分城市、分阶段合规目标，引导司机办理人证车证，克服困难加快办理平台证，全面落实合规工作。具体来说，滴滴将强化派单合规性引导，逐步减少对不合规人员和车辆派单，直至停止。但这个过程中可能会在部分地区影响出行体验，也恳请广大用户能够谅解。

顺风车业务将无限期下线

顺风车业务于8月27日下线，在未完成隐患整改前将继续无限期下线顺风车业务。

同时，下线整改中的顺风车已去除社交功能，禁止合乘双方自主编辑内容评价对方，评价行程满意程度仅与出行行为相关，不向第三方展示，依法保护用户隐私。

此外，建立并加强出行类新产品的安全评估制度，邀请安全和法律等相关专家对新产品进行风险评估和论证，主动接受相关部门的建议和指导。对存在风险漏洞的新业务和产品，在隐患未消除前不上线运营。

坚决打击人车不符

同时，滴滴表示，将和管理部门展开合作，动态核查平台司机和车辆信息，定期核查人车资质状况，加强风险防控；通过人脸识别、客服回访及线下核验等手段，加强线上线下人车一致性审查，坚决打击人车不符。

在技术手段上，滴滴将通过大数据分析和机器学习，加强车辆动态风险预警，发现路线偏移、异常停留、频繁取消等异常情况及时介入干预。同时，将持续开发和优化各项安全保护功能，通过已上线的一键报警、紧急联系人、行程分享、录音录像等安全功能和安全须知。对乘客进行安全乘车宣传提示，如建议未成年人由监护人陪同乘车，建议女性用户夜间乘车将行程分享给亲友、设置紧急联系人、落坐后排系好安全带等等。文/本报记者 刘珜

(责编：仝宗莉、杨曦)