中国连续5个月减持美债 依然是美国最大债权国

原标题：中国连续5个月减持美债

本报讯（记者 程婕）昨日，美国财政部发布的最新一期国际资本流动报告显示，中国10月份所持美国国债减少125亿美元至1.14万亿美元。这已是中国连续第五个月减持美债，持仓规模创2017年5月以来新低。不过，中国依然是美国最大债权国。

海外持有者10月抛售美债260亿美元

9月份，中国减持美债137亿美元，仅次于减持167亿美元的今年1月。昨天最新数据表明，10月中国减持美国国债的力度仅次于1月和9月，为年内第三高。除了中国之外，其他美国国债的主要持有者也都选择了减持。10月主要海外持有者合计抛售美国国债260亿美元，总持仓降至6.2万亿美元，创今年4月以来新低。

十大美债海外持有地区之中，仅开曼群岛增持，其余国家地区均减持。日本美债持仓连续第三个月缩水，环比减少95亿美元至1.0185万亿美元，持仓规模继8月和9月之后再度刷新近七年来新低。10月日本减持的规模为今年6月以来最大，但仍是仅次于中国的第二大美债持有国。

汇率波动造成我国10月外汇储备减少

此前中国央行发布的数据显示，中国10月末外汇储备降至30531亿美元，为连续第三个月下降；和9月末相比减少339亿美元。中国国家外汇管理局发言人王春英当时指出，在汇率折算和资产价格变动等因素综合作用下，10月末外汇储备规模小幅下降。值得一提的是，10月当月主要储备货币中的欧元、日元和英镑对美元分别贬值2.57%、升值0.66%和贬值2.02%，同时美元指数上涨2.10%。据估算，10月由于汇率波动造成外汇储备估值大约减少180亿至200亿美元。

人民币债券受到全球投资者青睐

在大部分国家和地区抛售美债的同时，人民币债券正受到全球投资者的青睐。中债登数据显示，截至2018年11月，境外机构持有的人民币债券规模同比增长52%，目前，境外投资者的债券托管量已经超过14425.52亿元，创历史新高，并且是自2017年3月以来连续20个月增加（截至10月）。10月份，境外机构增持中国国债203.03亿元，实现连续第20个月增持。不过，11月份境外机构时隔20个月再度减持人民币国债。11月份单月境外机构共减持利率债172.93亿元，其中减持国债185.61亿元。分析认为这可能是受获利了结影响。

另据债券通有限公司网站数据，境外投资者11月债券通交易总额为743亿元人民币，较10月的550亿元上升，90％以上的交易仍集中在政策性金融债、同业存单和国债。截至11月，债券通共吸引了467家国际机构投资者，64％是全球资产管理公司和基金管理公司的各种投资产品。

国际货币基金组织从2016年12月开始公布各个其他经济体以人民币持有的外汇储备。数据显示，2018年上半年，各经济体增加持有699亿美元中国债券作为其外汇储备，较2017年同期的92亿美元增长660%。数据显示，目前有693家境外机构持有人民币债券，其中过半由美国、英国、澳大利亚、日本等国机构投资者设立，同时人民币现在也已成了大多数国家央行必配的资产。

(责编：仝宗莉、杨曦)