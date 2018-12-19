原标题：共享汽车途歌深陷退押金风波 称审核后将按序退款

共享汽车途歌深陷“退押金风波”

途歌昨称审核后按序退款

有分析认为途歌定位中高端，多用豪华品牌车型运营，增加了资金压力。而其目前以扩充市场、布局城市为首要任务，盈利不为现阶段的诉求。这些因素在资本寒冬以及共享经济泡沫破裂的情况下，都为途歌问题爆发埋下伏笔。

继共享单车退押金难后，共享汽车的退押金迟迟不到也成了坊间热议的话题。12月18日下午，途歌发布退押金提醒声明。该声明中称，公司会遵循退押金流程进行信息审核和处理，核实完毕后可依顺序对用户进行退款。而这一流程在前一日途歌给媒体的回应中明确为“20+7个工作日”。途歌也表示会及时更新APP系统状态告知退还进度，尽快优化押金退还周期。

现状

押金退了两个月还没到手

市民李小姐是途歌的用户。今年10月，李小姐突然发现自己周边很难再找到途歌的车辆。加上当时已经爆出共享单车退款难一事，李小姐决定先把自己的押金退回来，等车辆增多时再从新申请账户。

“其实他们的车还挺好用的，平时开着也很舒服”，这是李小姐对途歌的评价。但是连她自己都没有想到，这点好感，在反反复复无法拿到押金后被消磨殆尽。

李小姐按照规定向平台提出了退押金申请，本以为七个工作日就能到账的钱款，一等就等了将近一个月还没有消息。在与客服的文字沟通中，系统故障、银行限制途歌账户都成了押金迟迟没有退回的理由。

相比于ofo 99元的押金，途歌的押金高达1500元，几乎没有人会对这笔钱毫不在乎。在百度途歌吧和微博上，有很多的网友跟李小姐有相同的遭遇，最终部分用户决定去途歌公司“堵门”。

12月10日，多名用户到途歌公司当面讨要押金。除用户外，停车场相关人员和途歌地勤人员也都因欠款未还，前往途歌公司进行声讨，场面一度混乱。现场，有客户反映称，10月底申请退押金，直到现在都还没有退下来。还有停车场人员称，途歌欠3万元停车费未交，从8月份开始拖欠至现在。甚至公司自己地勤员工垫付的加油费都没给。

而在百度途歌吧中，几乎每天都有用户发帖称要去途歌公司讨要押金。

回应

途歌：退款需“20+7个工作日”

在用户源源不断的“堵门”讨要押金之后，12月18日下午，途歌发布《关于TOGO途歌退押金提醒》。该声明中称，近期涉及TOGO途歌押金退还用户可以登录 TOGO APP申请押金提现，公司会遵循退押金流程进行信息审核和处理，核实完毕后可依顺序进行退款。而在途歌12月17日的媒体回应中，“途歌退押金的时间是20+7个工作日”。

北京青年报记者了解到，所谓的“20+7个工作日”指的是途歌退押金的周期。用户需在最后一笔订单结束20天后，方可申请退款。而1500元的押金又需要经过7个工作日才可以退还。同时途歌在12月17日的回应中强调称，途歌自成立以来，新用户注册充值押金及退还押金每天都会有，都是正常现象。目前依然依照“20+7个工作日”进行处理。

对于为何要这么长的周期，途歌在17日回应中称，“共享汽车不像共享单车，需通过我方初审、第三方复审以及交通部门举办校正审核，核查在使用车辆期间出现违章、违停以及用车异常等问题，确定无误后方可原路退回。如果有违章以及异常用车等情况，是需要用户先处理再退还的。”

此外，在18日的声明中，途歌方面表示，如用户账户存在异常、欠费及违章未处理等情况则会显示待处理状态，用户可以根据APP业务提示先行进行违章处理、欠费结算等业务后，也均可进入退款流程。如有到公司线下登记的用户此前已经发起退款申请，则按此前的队列时间信息为准。已提交押金退还流程的用户请耐心等待，途歌会及时更新APP系统状态告知退还进度，尽快优化押金退还周期。

分析

途歌运营模式埋下“押金门”隐患

根据公开的资料，途歌成立于2015年7月，在北京、上海、广州、深圳落地运营，平台旗下拥有奔驰Smart、宝马mini、雪铁龙、标致等多款服务车型。

一直以来，途歌融资顺利。2017年3月，获得徐小平真格基金领投及拓璞基金共计6000万A+轮融资，当年10月，再获SIG和真格基金2200万美元B轮融资。在2018年10月，途歌还宣布获海外基金SIG、真格基金和凯信资本共计千万美元B2轮融资，正式推出送车上门服务。

而就在此后不久，途歌退押金难的情况开始在社交媒体上出现，并迅速扩散。

北青报记者了解到，TOGO途歌实行的是按分钟计费、自助租车、随地还车的运营模式。由于使用燃油车，可以在规定区域内任意停。

业内认为，此举虽然方便了用户，但成本极难控制，调度或停车的成本都需要平台方承担。此外，分析认为途歌定位中高端，多用豪华品牌车型运营，增加了资金压力。而其目前以扩充市场、布局城市为首要任务，盈利不为现阶段的诉求。这些因素在资本寒冬以及共享经济泡沫破裂的情况下，都为途歌问题爆发埋下伏笔。

如今，途歌的官网上还留着“更多城市即将入驻……”的宣传语，但是途歌是否还有能力或机会去开拓新市场，还要看它能否安然度过这个冬天。 文/张鑫

途歌昨日发布退押金提醒

近期涉及TOGO途歌押金退还用户可以登录TOGO APP申请押金提现，公司会遵循退押金流程进行信息审核和处理，核实完毕后可依顺序进行退款。

(责编：杨曦、仝宗莉)