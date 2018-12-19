国家发改委：禁止新建独立燃油汽车企业

原标题：国家发改委发布《汽车产业投资管理规定》 禁止新建独立燃油汽车企业

国家发改委网站18日发布《汽车产业投资管理规定》，自2019年1月10日起施行。《规定》明确禁止新建独立燃油汽车企业，严格控制新增传统燃油汽车产能。同时，严格新建纯电动汽车企业投资项目管理，防范盲目布点和低水平重复建设。

在项目管理方面，新建中外合资轿车生产企业项目、新建纯电动乘用车生产企业项目及其余由省级政府核准的汽车投资项目均不再实行核准管理，调整为备案管理。

根据《规定》，新建独立燃油汽车企业、现有燃油汽车企业整体搬迁至外省份等四类燃油汽车项目被禁止建设。而现有车企扩大燃油汽车产能要满足上两个年度汽车产能利用率均高于全行业平均水平、上两个年度新能源汽车产量占比均高于行业平均水平等五个条件。

(责编：杨曦、仝宗莉)