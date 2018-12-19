国家发改委：禁止新建独立燃油汽车企业

原标题：国家发改委发布《汽车产业投资管理规定》 禁止新建独立燃油汽车企业
国家发改委网站18日发布《汽车产业投资管理规定》，自2019年1月10日起施行。《规定》明确禁止新建独立燃油汽车企业，严格控制新增传统燃油汽车产能。同时，严格新建纯电动汽车企业投资项目管理，防范盲目布点和低水平重复建设。
在项目管理方面，新建中外合资轿车生产企业项目、新建纯电动乘用车生产企业项目及其余由省级政府核准的汽车投资项目均不再实行核准管理，调整为备案管理。
根据《规定》，新建独立燃油汽车企业、现有燃油汽车企业整体搬迁至外省份等四类燃油汽车项目被禁止建设。而现有车企扩大燃油汽车产能要满足上两个年度汽车产能利用率均高于全行业平均水平、上两个年度新能源汽车产量占比均高于行业平均水平等五个条件。
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
今晚24时国内油价将下调 今年13涨11跌1搁浅 人民网北京12月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，国内成品油调价窗口将于今晚24点打开，汽柴油限价已成定数。据卓创测算，12月13日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-2.90%，对应汽油下调125元/吨，柴油下调120元/…【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】