原标题：地铁“迟到”乘客可开电子延误证明

17日，地铁发生延误时的4号线角门西站

12月17日和18日，京港地铁4号线连续两天发生延误状况。据地铁方面通报，17日，列车出现了多次有乘客衣物夹在车门之间需要工作人员登车处理，且有乘客抢上抢下造成车门无法关闭的情况，导致列车在部分车站站停时间延长。而18日的延误则是因为一列车由南向北在西红门站至新宫站区间发生列车信号故障，部分列车行车间隔加大。

有乘客反映因地铁延误导致上班迟到，是否可以领取一份“延误证明”来交给单位。 北京青年报记者从地铁方面获悉，当列车出现15分钟晚点的情况，可以去车站领取或者从地铁网站、微博、微信等多个线上渠道获得延误证明。

4号线连续两天出现延误

12月17日，有乘客反映，在早高峰阶段，地铁4号线出现了延误情况，在部分站点停车时间较长。17日中午，京港地铁回应称，进入冬季以来，地铁4号线早高峰客流压力进一步增大，周一早高峰尤其明显。

17日早由南向北的列车上出现了多次有乘客衣物夹在列车车门之间需要车站工作人员登车处理，且有乘客抢上抢下造成列车车门无法关闭的情况，导致列车在部分车站站停时间延长。同时，因4号线早高峰行车间隔短，为保证行车安全，后续列车在行进过程中会出现等待现象。京港地铁提醒乘客，在乘车过程中，请留意不要把衣物或物品夹在车门中间，同时不要抢上抢下，以保证正常的运营秩序。

18日，4号线大兴线又出现了延误情况。据地铁方面通报，昨天早8时左右，地铁大兴线一列车由南向北在西红门站至新宫站区间发生列车信号故障，部分列车行车间隔加大。8点01分，故障列车在新宫站采取清客措施，8点25分，故障列车处理完毕已退出正线运营，大兴线运营逐步恢复正常。

乘客反映希望能拿到延误证明

市民张女士家住枣园附近，每天上班从枣园站上车，到公益西桥下车。张女士对北青报记者称，她一般是8点到8点25分上车，差不多2分钟至4分钟一趟车，8点20分之前上车觉得车内人不是很多，在8点之前和8点半之后车内人更多。张女士称，近期也会时常遇到4号线延误的情况，之前有时候是会晚几分钟，但是12月17日，她称在坐车期间，每站会停5分钟左右，乘客也在车厢内等候，没有看到地铁发布信息，她上班也因此迟到了20余分钟。而在12月18日，因为看到了京港地铁8点钟发布的延误公告，所以张女士果断选择了其他交通方式上班。

另一名乘客姚女士对北青报记者称，12月18日，她坐地铁从天宫院站出发，平时40分钟会到北京南站，但是18日却花了一个半小时到了南站。

到了高米店北站时，乘客被要求下车等候下一列地铁，但因为延误，导致乘客积压在车站内，列车上的乘客也非常拥挤。姚女士称，近期经常遇到4号线延误的情况，并感觉冬天会比夏天更频发。

对于地铁延误，张女士和姚女士均称希望地铁能出具相关“延误证明”，张女士表示，以为必须要去站内开，但当时着急上班也没有时间去问。另一名昨天上班迟到的李先生对北青报记者称，因为之前延误时间不长，所以不了解地铁方面是否可以出具相关证明，如果可以，该如何获得，原本想去站内问问，但因为本身已经迟到，而且看到当时有很多乘客在咨询所以也没有问。

地铁延误15分钟可开证明

北青报记者从京港地铁和北京地铁了解到，与火车具有时刻表类似，地铁发车也具有列车时刻表。地铁延误时间的计算需要严格按照列车时刻表来评估。目前，京港地铁和北京地铁为延误15分钟以上的晚点情况开具延误证明。

以北京地铁为例，地铁官网、官方微信、官方微博都会发布延误证明,乘客也可以去所在故障线路的车站领取延误证明。延误证明分别按照“运营开始-10时”“10时-17时”“17时-运营结束”三个时间段按线路进行发布。

同时，对于过去30天的列车运行情况，北京地铁将载明延误告知的历史记录方便查询。

京港地铁发布延误证明的时间节点和北京地铁一致。以昨天的延误证明为例，乘客登录京港地铁官网可以下载延误证明的电子版。京港地铁相关负责人介绍，线路由于设备故障或其他原因，导致列车运行与时刻表偏离15分钟及以上时，乘客如需为出行受影响的情况予以证明，可在3日内，通过京港地铁任意车站获取“致乘客信”。

文/本报记者 郭琳琳 刘珜

(责编：仝宗莉、杨曦)