原标题：协警贴“违停报告单”合法吗？

华商报讯（记者 田睿）在一断头路上停车，被贴了罚单，而签名人为交通协管员。尽管未央交警解释该罚单需经过民警核实后才会进行处罚，但车主质疑：交通协管员没有执法权也可以进行取证吗？

车主投诉：协警贴了“违停报告单”

他有执法权吗？

12月15日，翟先生将车停放在西安城北常青二路附近一处断头路上，17日下午3时许，他发现车被贴了罚单。“上面写的是违法停车记录报告单，说需要民警核实后再进行处罚，而且落款写的是协警。”翟先生说，这条断头路两边都是小区，路边停了很多车。

“据我了解，断头路是非正式道路，不归交警管，而且这里也没有禁止停车的标识，不知道他们这样处理是否合规，协警到底有没有执法权？”翟先生说。

昨日上午，华商报记者看到翟先生的罚单实际为“西安市道路违法停车记录报告单”，报告单上写着，车辆违反法律法规在道路上停放，现已对该车辆违法停车行为进行了图像记录，并报告西安市公安局交警支队未央大队审核认定是否违法停放。报告单上还提示，该违法行为已被记录，经未央大队民警审核后，将被录入道路交通违法信息管理系统。

据记者了解，通常意义上的“罚单”是“违法停车告知单”，告知单上说明车辆违法停车，需在规定时限内去交警部门接收处理，并注明由陕西省公安厅交警总队监制。

未央交警：协警有告知权

最终处罚由民警执行

昨日上午，记者联系了西安市公安局交警支队未央大队法制科。“这个报告单是西安市统一执行的，主要是告知车主这里不能停车。协警现场取证，发现有违法停车后，他们有告知权，可以通过报告单进行告知。一周内民警会对证据进行甄别把关，如果违法，民警会开具处罚单。”张警官说，因为警力有限，而且工作量大，让协警开具报告单可以合理安排工作，也可以加强执法。

对于翟先生的其他疑问，张警官解释说，断头路如果可以正常使用，社会车辆能进入通行，就属于道路范畴，出现违停的话也会进行处罚。“除了正常规划的停车泊位、停车场和有停车标识的地方，在其他地方停车就属于违法停车。有禁止停车标识的或者黄道沿区域，是严管区域，处罚会重一些。”

随后，记者咨询了西安市公安局交警支队法制科，工作人员称，没有听说过西安市道路违法停车记录报告单，具体情况不太清楚。

律师观点：协警没执法权 取证或无效

据了解，2011年就有杭州市民收到过由协警开具的机动车不按规定停放提醒单，提醒单上也说明，对车辆不按规定停车的事实作了图像记录，并将提供给相关的交警部门进行审核，落款是交通协管员。

协警是否有权开具违法停车报告单？北京大成（西安）律师事务所韩朝泽说，“协警没有执法权，从翟先生的违法停车报告单上可以看到，里面提到了图像记录，相当于是取证环节。根据《行政处罚法》第37条规定，调查取证程序合法至少具备两个条件，第一个是调查取证的执法人员必须具有执法权，还有一个是执法人员不得少于两人。”

韩朝泽认为，协警在行政处罚取证过程中没有执法权，并且违法停车报告单的落款上只有协管员，没有交警，所以应属于程序违法，可能导致取证无效。

陕西丰瑞律师事务所合伙人朱长江律师认为，协警开具报告单类似准执法行为，需要按照相关的法律依据进行执法。行政机关在执法的时候需具备执法权的工作人员进行执法，并且要两个人进行执法。而市民随手拍提供的证据，不算是执法行为，是针对违法行为的检举揭发，认定是否违法，还需要民警对证据进行核实。

(责编：仝宗莉、杨曦)