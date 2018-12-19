原标题：全面开放新格局 世界发展添动力

全面开放新格局 世界发展添动力

在江苏连云港港口，一批工程机械设备将出口海外。

耿玉和摄（人民视觉）

新华社记者 刘大伟摄

在江西省宜春市一公司，工作人员加紧赶制销往欧洲、中东等地的电动代步车。

周 亮 刘继刚摄（人民视觉）

列车停靠在中国承建的肯尼亚蒙内铁路蒙巴萨站。

新华社记者 王 腾摄

广东自贸试验区深圳前海蛇口片区一景。

丘根茂摄（新华社发）

“必须坚持扩大开放，不断推动共建人类命运共同体”——这是改革开放40年积累的一条宝贵经验。

在12月18日庆祝改革开放40周年大会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平指出，“改革开放40年的实践启示我们：开放带来进步，封闭必然落后。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。”

分享中国开放红利，共享中国广阔市场，中国全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局，让全球获益。

“买全球”“卖全球”，成就世界市场

■1978年到2017年，按人民币计价，我国进出口总额从355亿元提高到27.8万亿元，增长782倍

■预计未来15年，中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元

一国参与世界市场，最直接的就是贸易了。买和卖，一个为世界贡献市场、一个为全球客户满足需求。

历史曾经见证了中国外贸的巨大飞跃。1978年到2017年，按人民币计价，我国进出口总额从355亿元提高到27.8万亿元，增长782倍，年均增速达18.6%。

2017年，我国进出口占全球份额为11.5%，货物贸易重回全球第一，其中出口占比为12.8%，进口占比为10.2%；我国也是增长最快的全球主要进口市场，进口增速比美国、德国、日本和全球分别高出8.9、5.5、5.4和5.3个百分点。

“党的十八大以来，我国坚持深化改革、扩大开放，积极应对国际金融危机后续影响等一系列重大风险挑战，努力适应外贸发展新常态，进出口形势明显好于世界其他主要经济体，对世界贸易发展做出重要贡献。” 国家统计局贸易外经司刊文这样总结。

量的扩张转向质的提升。货物贸易方式不断优化，一般贸易进出口占比由2012年的52%上升至2017年的56.3%。2013-2017年，我国服务贸易累计进出口3.2万亿美元，年均增长7.6%。2017年，我国服务出口增幅达8.9%，是中共十八大以来出口的最高增速。

贸易伙伴更趋多元。1978年到2017年，我国的贸易伙伴已由40多个发展到231个国家和地区，其中欧盟、美国、东盟、日本等为我国主要贸易伙伴。我国与新兴市场和发展中国家的贸易持续较快增长，2011年起，东盟超越日本成为我国第三大贸易伙伴，在我国出口市场中的占比从2000年的7%提高到2017年的12.5%。

贸易便利化不断提升。减单证、优流程、提时效、降成本……近年来，中国不断营造稳定、公平、透明、可预期的口岸营商环境。从沿海到内陆的12个自由贸易试验区对标国际先进水平，高水平开放的种子从这里撒向全国。

近年来，中国多次向世界表达扩大进口的意愿。着眼于推动新一轮高水平对外开放，首届中国国际进口博览会的精彩还历历在目——6天时间，172个国家、地区和国际组织的3600多家企业参展，超过40万名境内外采购商，按一年计，累计意向成交578.3亿美元。世界贸易组织总干事阿泽维多说，中国举办进博会说明贸易不是零和游戏，期待中国与各国携手创造更加光明的经济前景。

多次调降进口商品关税；完善跨境电子商务零售进口税收政策；提高跨境贸易便利化水平；从去年到今年的前三季度，我国的进口增速持续高于出口增速……扩大进口，中国诚意满满。

中国宣布，预计未来15年，进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。“在未来的10年甚至更长时间内，中国都将会是全世界最好的市场。”有国际人士这样表示。

全面开放，中国“这片海”魅力十足

■2018年1-11月全国新设立外商投资企业54703家，同比增长77.5%

■根据世行报告，我国营商环境总体评价在全球190个经济体中已经跃居第46位，比2013年累计上升50位

投资，是相比贸易更长久的生意。

根据联合国贸发组织的数据，2017年，全球外国直接投资下降23%，今年上半年则下降41%，全球直接投资仍然面临保护主义的威胁。在这样的背景下，中国吸引外资保持稳中向好的态势。

商务部数据显示，2017年，全国新设立外商投资企业35652家，同比增长27.8%；实际使用外资8775.6亿元人民币，同比增长7.9%。今年1-11月全国新设立外商投资企业54703家，同比增长77.5%。

背后是中国对外开放的持续努力。“开放是世界经济增长、经济全球化的重要动力，在这个过程中，中国坚定不移扩大对外开放，始终将利用外资作为对外开放基本国策的重要内容。”国家发改委副秘书长周晓飞说。

持续放宽市场准入。取消银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制；将证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司的外资持股比例上限放宽至51%，三年后不再设限；对商业银行新发起设立的金融资产投资公司和理财公司的外资持股比例不设上限……今年以来，中国为世界清晰呈现了金融领域开放的路线图，正逐一兑现。

持续缩减负面清单。目前外商投资负面清单限制性措施现在只有48条，自由化水平大幅提升。2017年以来，中国推动出台了一系列促进外资增长、优化营商环境的政策文件，借鉴国际通行的引资政策框架，从投资自由、投资便利、投资促进、投资保护等方面提出了65项政策举措，对标国际先进水平。

持续优化营商环境。根据世行《2019年的营商环境评估报告》，我国营商环境总体评价在全球190个经济体中已经跃居第46位，比2013年累计上升50位。其中开办企业便利度大幅度跃升至第28位，5年累计上升130位。

安永会计师事务所全球副主席杰伊·利比说，近些年，我们看到中国在用行动表明对国际贸易和开放的重视。中国许多领域已经达到了较高的开放水平，其他领域也正迎头赶上。中国再一次向世界释放出不断开放的积极信号，对安永所服务的许多企业来说，将带来长远益处。

实际上，不仅是引进来，双向投资也达到新水平。2013-2016年，我国累计非金融类对外直接投资4915亿美元，年均增长21.6%。2017年末，我国对外直接投资存量1.48万亿美元，境外企业资产总额超过5万亿美元。

一带一路，助力打造人类命运共同体

■“一带一路”建设从理念转化为行动，已有103个国家和国际组织同中国签署118份“一带一路”方面的合作协议

■5年来，中国企业在沿线国家累计投资289亿美元，为当地创造就业24.4万个就业岗位

“蒙内铁路是肯尼亚在近100年所建设的第一条铁路……我要感谢中国人民和肯尼亚人民所作出的努力。”肯尼亚标轨铁路项目监理联合体副总监詹姆斯·米楚古·卡兰贾这样说。在短短的565天，蒙内铁路已经发送了超过200万名旅客，运送了超过200万吨的货运。

“我们在‘一带一路’倡议下进行的中希合作，赢得了百分之百的希腊民众的支持。”希腊比雷埃夫斯港务局副总裁安吉洛斯·卡拉科斯塔斯这样说。他所在的比雷埃夫斯港预计2018年全年吞吐量将达到500万标准箱，合作中直接间接创造了1万多个工作岗位。

这些，正是“一带一路”倡议下成就的佳话。

今年是“一带一路”倡议提出五周年。5年来，“一带一路”建设从理念转化为行动，从愿景转变为现实。国家统计局局长宁吉喆介绍，已有103个国家和国际组织同中国签署118份“一带一路”方面的合作协议。聚焦“六廊六路多国多港”主骨架，一批合作项目取得实质性进展。8月，中欧班列累计开行数量突破1万列，到达欧洲15个国家43个城市，已达到“去三回二”，重箱率达85%。

“一带一路”经贸合作取得显著成效。贸易往来不断扩大。过去5年，中国同沿线国家贸易总额超过5万亿美元，我国已经成为25个沿线国家最大的贸易伙伴。投资合作持续深化。5年来，中国对沿线国家直接投资超过700亿美元，年均增长7.2%，在沿线国家新签对外承包工程合同额超过5000亿美元，年均增长19.2%。经贸区建设稳步推进。5年来，中国企业在沿线国家建设境外经贸合作区共82个，累计投资289亿美元，入区企业3995家，将近4000家，上缴东道国税费累计20.1亿美元，为当地创造就业24.4万个就业岗位。

“事实证明，‘一带一路’建设恰逢其时，符合民意，效果显著，是一条正确的道路。”外交部部长助理张军说，下一步将继续高质量、高标准地推动“一带一路”建设。包括构建开放型世界经济，推动构建人类命运共同体，高质量推动世界经济增长；推动“一带一路”对接联合国2030年可持续发展议程等。

要开放不要封闭，要合作不要对抗，要共赢不要独占。过去40年，中国经济发展是在开放条件下取得的，未来，中国推动更高水平开放的脚步将更加坚定。 李 婕

(责编：杨曦、仝宗莉)