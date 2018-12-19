2018年15家电商及新零售企业“关店”

原标题：15家电商及新零售企业“关店”

联商网近日对2018年“阵亡”的主要电商企业进行盘点，目前已有包括：拉手网、家园网、美图电商、飞牛网、梅西百货中国、TOP-SHOP天猫店、玛莎百货天猫店、繁星优选、雅堂电商、星利源、七只考拉、GOGO小超、领蛙、哈米科技和豹便利等15家电商及新零售企业停业运营、转型或被收购。

这些出问题的电商及新零售企业中，拉手网、家园网是由于资金链问题而结束运营；飞牛网、美图电商业务转型调整，前者改为大润发优鲜、后者电商业务交由寺库集团投资的美妆电商“TryTry”运营；梅西百货、玛莎百货、TOPSHOP在折戟电商领域后天猫店关张，平台类型涉及百货、社群、家居、B2B、团购、房产、跨境等多个电商领域。其中，无人货架又是“重灾区”，共有七只考拉、GOGO小超、领蛙、哈米科技、豹便利五家停运或转型。

数据显示，伴随互联网红利的消失，电商领域增速已经放缓。对于很多初创及小众电商平台而言，已难以长期支撑“烧钱换市场”的高昂代价，加上电商大额投入的货源、物流和供应链等，回报效果在短期内可能也无法变现，这也导致部分企业在试水一段时间后就谋求退出。 华商报记者 李程

(责编：仝宗莉、杨曦)