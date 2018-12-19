2018年15家电商及新零售企业“关店”

联商网近日对2018年“阵亡”的主要电商企业进行盘点，目前已有包括：拉手网、家园网、美图电商、飞牛网、梅西百货中国、TOP-SHOP天猫店、玛莎百货天猫店、繁星优选、雅堂电商、星利源、七只考拉、GOGO小超、领蛙、哈米科技和豹便利等15家电商及新零售企业停业运营、转型或被收购。
这些出问题的电商及新零售企业中，拉手网、家园网是由于资金链问题而结束运营；飞牛网、美图电商业务转型调整，前者改为大润发优鲜、后者电商业务交由寺库集团投资的美妆电商“TryTry”运营；梅西百货、玛莎百货、TOPSHOP在折戟电商领域后天猫店关张，平台类型涉及百货、社群、家居、B2B、团购、房产、跨境等多个电商领域。其中，无人货架又是“重灾区”，共有七只考拉、GOGO小超、领蛙、哈米科技、豹便利五家停运或转型。
数据显示，伴随互联网红利的消失，电商领域增速已经放缓。对于很多初创及小众电商平台而言，已难以长期支撑“烧钱换市场”的高昂代价，加上电商大额投入的货源、物流和供应链等，回报效果在短期内可能也无法变现，这也导致部分企业在试水一段时间后就谋求退出。 华商报记者 李程
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
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