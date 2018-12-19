原标题：国内商业地产供应过剩 亟待高质量发展

12月18日，中指研究院在北京发布《2018中国商业地产市场年报》。《年报》指出，2018年中国商业地产整体表现回落，供应过剩压力仍存。与此同时，商业消费又呈现出新的升级势头，在这一局面下，商业地产行业唯有走出一条高质量发展之路，才能实现自身发展。

据悉，在商业营业用房市场，2018年前11个月，全国商业营业用房新开工面积18037万平方米，销售面积10118万平方米。在新开工逐步放缓、销售减少的情况下，全国新增商业营业用房市场表现供应过剩，库存去化速度放缓。在办公楼市场，前11个月，全国办公楼新开工面积5488万平方米，销售面积3606万平方米，供过于求矛盾加剧。

而在商办土地市场，一线城市市场热度下滑；二线城市城市化进程加快，对于土地需求旺盛，同时企业融资难度增加，使得土地市场回归理性，呈现出量涨价跌的局面；伴随着城镇化进程的加快，在一定程度上提高了三、四线城市商办土地市场的热度。但从长远来看，商办土地市场的总体供给规模较大，仍然存在较大的库存去化压力。这都表明，商业地产基本告别高增长阶段。

同时，据《报告》显示，在消费市场，随着消费空间持续释放，将驱动商业地产升级迭代。而商业消费的趋势演变，也将深刻影响商业地产的发展。

整体来说，一方面，经过多年的发展，商业地产存量巨大，已经基本告别了高速增长的阶段，其量价呈现出与以往不同的走势；另一方面，随着我国社会主要矛盾的转变，居民消费加快升级。

面对这种局面，有业内人士指出，只有大力提升商业地产行业的发展质量和效益，才能走出一条高质量发展之路。

(责编：杨曦、仝宗莉)