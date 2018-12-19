原标题：多部委联动 建立猪肉供应保障体系

为保障老百姓菜篮子，近日多部位联动推进猪肉安全、稳定供应保障体系建设。18日，农业农村部、公安部、市场监管总局决定从2018年12月到2019年5月，在全国开展打击私屠滥宰，防控非洲猪瘟，保证生猪产品质量安全专项治理行动。就在前一天，商务部也发布了关于建立中央储备冻猪肉承储企业备选名录库的公告。

记者了解到，专项治理行动坚持整顿与规范相结合、治标与治本相结合，以取缔私屠滥宰专业村（户）、私屠滥宰窝点，捣毁私屠滥宰肉品非法经营网络为重点，从屠宰、加工、销售等环节入手，集中开展私屠滥宰综合整治，严厉打击违法犯罪分子，大力规范生猪产品生产经营行为。

专项治理行动还明确，要捣毁一批私屠滥宰窝点，打击一批违法犯罪行为，抓获一批违法犯罪分子，确保不因私屠滥宰导致非洲猪瘟疫情传播扩散。规范生猪屠宰秩序，生猪规模屠宰厂屠宰生猪比例提高1个百分点，完成一批生猪规模屠宰厂标准化创建。

在着力加强疫情控制的同时，猪肉市场的稳定供应保障体系也在加快建立。商务部表示，为进一步加强中央储备猪肉管理，确保中央储备商品数量完整和质量安全，更好地满足应急调控需要，根据《中央储备肉管理办法》、《中央储备商品承储企业备选名录库管理办法》，商务部本着公开、公正、公平原则建立中央储备冻猪肉承储企业备选名录库。其中，对中央储备冻猪肉承储企业基本条件、建立备选名录库的工作程序做出了明确规定。对于中央储备冻猪肉收储规模与时机，会视市场运行情况而定。

业内人士认为，今年下半年以来，受到非洲猪瘟疫情等因素的影响，猪肉价格出现较大波动，猪肉供应市场不稳定，一方面影响了老百姓的菜篮子，另一方面也对生猪养殖产业链产生了不利影响。多个部委联动，对生产端进行规范，同时也利用中央储备，加强了市场的应急能力，有利于市场供应和产业健康发展。

(责编：仝宗莉、赵爽)