原标题：企业电商化采购市场将超万亿元

近年来，我国企业电商化采购领域不断扩展，已由最初的面向企业消费的通用型物资的采购，向专业化、定制化产品及生产资料领域扩展，由初期的以产品采购为主，向企业服务采购领域扩展。随着大数据、云计算、物联网及人工智能构成的现代社会新基础设施的不断完善，企业电子商务应用深入发展，企业采购也开始转向全流程数字化采购模式。

12月18日，工业和信息化部赛迪研究院、中国国际电子商务中心研究院正式发布《中国企业电商化采购发展报告（2018）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2018年，我国企业电商化采购市场规模约为3600亿元，同比增速高达80%。其中企业对消费通用型产品和服务的电商化采购交易额超过1500亿元，增长率达到62%，远远高于传统B2B交易20%左右的增长率，也远超网络零售的增长速度。预计未来几年，我国企业电商化采购交易规模还将进一步扩大，到“十三五”末有望超过万亿元人民币。

科研、交通和金融行业交易额增长显著

《报告》显示，2018年，在企业通用型产品和服务采购中，交易额增长速度超过100%的行业有七个，学术科研行业增长432%，交通物流行业增长208%，金融证券行业增长124%，航空航天增长122%，保险行业增长113%，广告会展行业增长112%，以及矿产能源行业增长109%。增长TOP10行业中，学术科研和航空航天是两个新兴的增长较快的潜力领域；金融证券、保险行业和互联网电子商务作为近年来发展较快的行业，预计其采购权重还将进一步扩大；交通物流行业是近年来信息化水平提升较快、电商化采购推行力度较大的行业领域。

从交易额同比增长速度TOP20的品类来看，2018年工业品MRO类的产品企业电商化采购出现了爆发式的增长，许多商品类目经历了从无到有的变化过程，例如电料辅料、传感器、晶体与晶振、无线模块与适配器等。此外，安防用品、个人防护用品和金属加工品也出现了大幅增长。同样在交易额同比增长速度TOP20的品类当中，服务类商品首次占据了五项之多，包括了在线教育、手机服务、旅游度假、标签包装和职业技能培训，其在线交易平均增长率超过3000%，服务类商品成为市场需求的新方向。

民营经济及中小企业成电商化采购主力军

《报告》显示，截至2017年底，我国民营企业数量达到2726.3万家，个体工商户6579.3万户，注册资本超过165万亿，对经济社会发展发挥了突出贡献。未来很长一段时间内，中小企业爆发式增长也必然成为企业级市场服务的重要推动力量。企业采购用户抽样调查显示，在我国现有的综合型企业采购电商平台上，中小微企业数量达到86.3%，民营企业占比70.0%，成为我国企业电商化采购的主力军。根据公开网络信息，刚刚过去的2018年“双十一”，京东企业购平台上中小企业采购交易量同比增长163%，新增中小企业注册数同比增长257%，增速明显快于平均增速。未来，如何有针对性的服务好民营企业和中小企业，将成为企业电商化采购平台发展的重要课题。

企业电商化采购通过互联网平台实现供需匹配，最大范围纳入了可选供应商，不论企业身份只要产品和服务符合要求均可入选，使大型央企、国有企业、民营企业、外资企业或是中小微创业企业在市场竞争中机会均等，解决了传统采购中对于国有企业的采购倾斜，从机制上贯彻落实了 公共采购中性 ，为民营企业及中小企业发展提供了公平竞争的市场环境，成为企业级市场服务的重要推动力量。

跨境电商化采购将成国际贸易重要形式

商务部电子商务和信息化司司长骞芳莉表示，电商企业是活跃在首届进博会采购军团中的一支重要力量。电子商务突破了时空限制，减少了贸易环节，降低了贸易门槛，提高了贸易效率，催生新型贸易方式，为国内外中小企业创造了参与国际贸易的机会，电商进口成为新一轮开放合作的重要举措。

当电子商务及其数字化服务、供应链服务等从个人消费市场加快向企业级服务领域扩展，带来了生活和生产领域的巨大变革，生产和服务正越来越多的融合在我们所购买的 商品 中，促进了一产、二产和三产的融合发展。第三方服务企业通过电商平台，将自身的服务倾注在企业购买的商品中，并从总价格中提取服务费用；而生产企业则越来越多的透过电商平台，向产品工作状态监控、数据收集、数字化创新、维修及保养服务等生产性服务业领域延伸，这使得产品与服务的界限越来越难以区分。

可以预见在未来5-10年，创新将不再是一家企业的工作，而是通过互联网集成的生产商、服务商、产业链上下游企业、科研机构、电商平台等各自发挥自身优势，包括使用者也参与其中，通过数字化共享实现的协同创新，是整个生态系统共同完成的生态式创新，即生产与服务一体的数字化协同创新。

(责编：仝宗莉、赵爽)