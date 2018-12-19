贫困县小学将喝剩牛奶倒水沟引争议 该如何反思？

近日，一段“贫困县学生把牛奶倒水沟”的视频在网上热传。据悉，事情发生在湖南邵阳隆回县一小学，校方表示，被倒掉的奶是政府免费发的营养餐，天气冷学生喝不完；学校规定牛奶不能带回家中，学生担心时间长了牛奶会变质、过期，所以才将牛奶倒掉(12月18日澎湃新闻)。
贫困县的背景设定，让这一幕“弃倒牛奶”的诡谲场景，显得更加触目惊心。一群小学生，在水沟边集体倒掉牛奶，这或许很难归咎于孩童的懵懂无知，而更应该视作学校管理失误、引导不当的恶果。的确，从校方寥寥数语的回应中，我们已能察觉到蛛丝马迹。诸如“天冷喝不完”“牛奶不能带回家”之类的说辞，尽管解释了“为何牛奶会被倒掉”，却也在同时留下了更多的疑问。孩子是无辜的，当他们倒掉牛奶的那一刻，或许并不知道，这意味着什么。
其实细想开去，涉事学校所给出的几条理由，完全就是不成立的。既然知道“天冷喝不完”，为何不想办法给牛奶加热？此外，为何一定要强迫学生不把牛奶带回家？更合理的做法，显然是学校充分告知学生和家长有关牛奶保存、食用的注意事项，并允许他们在“喝不完”的前提下灵活处理。这样，既能做到物尽其用避免浪费，还能真正体现家校联动，从而最大程度维护孩子们的利益。
无论校方如何辩解，学生们被“逼着”集体将牛奶倒进水沟，都是极不正常的。从某种意义上说，此事并非孤例，其他一些学校尽管不曾被曝出“学生倒掉牛奶”，但所谓“营养餐”被丢弃、被糟蹋的案例却不在少数。究其原因，很大程度上是因为许多学校的营养餐都是单一的“牛奶+面包”模式，而很少有热菜热饭提供。日复一日，学生们当然很容易吃腻，尤其在冬天，冷牛奶、冷面包更是难以下咽。
而即便是“牛奶+面包”的供餐模式，在现实操作中也是状况不断。其中比较集中的问题就在于，“招标”的不透明，某些地方并不是进行全市场的择优采购，而是优先选择本地厂家作为供货商，由此导致的结果是，大量不知名的小品牌、杂牌子充斥供应链，甚至还衍生了以“乳饮料”充当“纯牛奶”的乱象。在邵阳发生的这起最新案例中，被倒掉的实际是所谓“草莓味学生牛奶”，而其生产者就是隆回县本地的一家乳企……这一切，都令人浮想联翩。
最近一两年，关于营养餐供餐模式的反思，实则从未停止。借着个案的催化，一些地方已经先行先试，推动“冷餐向热餐”的转变。而贫困县学生倒掉免费奶这样的极端个案再次表明，营养餐“冷餐升级热餐”刻不容缓，有条件要干没有条件创造条件也要干。如果说，那些被倒掉的牛奶是大庭广众下的浪费，那么在我们看不到的地方，还有多少营养餐被“辜负”？这绝不是孩子们的错，而是我们并没有真正从他们的立场出发，来将心比心地做好营养餐这份事业。
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
今晚24时国内油价将下调 今年13涨11跌1搁浅 人民网北京12月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，国内成品油调价窗口将于今晚24点打开，汽柴油限价已成定数。据卓创测算，12月13日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-2.90%，对应汽油下调125元/吨，柴油下调120元/…【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】