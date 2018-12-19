原标题：贫困县小学将喝剩牛奶倒水沟引争议 该如何反思？

近日，一段“贫困县学生把牛奶倒水沟”的视频在网上热传。据悉，事情发生在湖南邵阳隆回县一小学，校方表示，被倒掉的奶是政府免费发的营养餐，天气冷学生喝不完；学校规定牛奶不能带回家中，学生担心时间长了牛奶会变质、过期，所以才将牛奶倒掉(12月18日澎湃新闻)。

贫困县的背景设定，让这一幕“弃倒牛奶”的诡谲场景，显得更加触目惊心。一群小学生，在水沟边集体倒掉牛奶，这或许很难归咎于孩童的懵懂无知，而更应该视作学校管理失误、引导不当的恶果。的确，从校方寥寥数语的回应中，我们已能察觉到蛛丝马迹。诸如“天冷喝不完”“牛奶不能带回家”之类的说辞，尽管解释了“为何牛奶会被倒掉”，却也在同时留下了更多的疑问。孩子是无辜的，当他们倒掉牛奶的那一刻，或许并不知道，这意味着什么。

其实细想开去，涉事学校所给出的几条理由，完全就是不成立的。既然知道“天冷喝不完”，为何不想办法给牛奶加热？此外，为何一定要强迫学生不把牛奶带回家？更合理的做法，显然是学校充分告知学生和家长有关牛奶保存、食用的注意事项，并允许他们在“喝不完”的前提下灵活处理。这样，既能做到物尽其用避免浪费，还能真正体现家校联动，从而最大程度维护孩子们的利益。

无论校方如何辩解，学生们被“逼着”集体将牛奶倒进水沟，都是极不正常的。从某种意义上说，此事并非孤例，其他一些学校尽管不曾被曝出“学生倒掉牛奶”，但所谓“营养餐”被丢弃、被糟蹋的案例却不在少数。究其原因，很大程度上是因为许多学校的营养餐都是单一的“牛奶+面包”模式，而很少有热菜热饭提供。日复一日，学生们当然很容易吃腻，尤其在冬天，冷牛奶、冷面包更是难以下咽。

而即便是“牛奶+面包”的供餐模式，在现实操作中也是状况不断。其中比较集中的问题就在于，“招标”的不透明，某些地方并不是进行全市场的择优采购，而是优先选择本地厂家作为供货商，由此导致的结果是，大量不知名的小品牌、杂牌子充斥供应链，甚至还衍生了以“乳饮料”充当“纯牛奶”的乱象。在邵阳发生的这起最新案例中，被倒掉的实际是所谓“草莓味学生牛奶”，而其生产者就是隆回县本地的一家乳企……这一切，都令人浮想联翩。

最近一两年，关于营养餐供餐模式的反思，实则从未停止。借着个案的催化，一些地方已经先行先试，推动“冷餐向热餐”的转变。而贫困县学生倒掉免费奶这样的极端个案再次表明，营养餐“冷餐升级热餐”刻不容缓，有条件要干没有条件创造条件也要干。如果说，那些被倒掉的牛奶是大庭广众下的浪费，那么在我们看不到的地方，还有多少营养餐被“辜负”？这绝不是孩子们的错，而是我们并没有真正从他们的立场出发，来将心比心地做好营养餐这份事业。

(责编：杨曦、仝宗莉)