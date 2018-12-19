原标题：增速低于年初预期，二手车市场线上线下“冰火两重天”

中新经纬客户端12月18日电 (吴起龙)受多重因素影响，今年我国新车销量负增长已成定局，但二手车市场表现仍较活跃。今年前10个月，全国二手车累计交易1132.9万辆，同比增长13.0%；前10个月二手车累计交易金额7045.4亿元，同比增长5.8%。

“从总量来看，今年二手车市场仍保持了正常的增长态势，但受到消费动能减弱的影响，目前的增速比年初预期稍低。”中国汽车流通协会副秘书长罗磊对中新经纬客户端说。

罗磊预计，2019年二手车市场将继续保持较高增长，增速或达两位数(即超过10%)。不过，相对于线上电商平台，罗磊对线下二手市场表示悲观，“基本没什么期待”。

资料图 中新经纬 吴起龙 摄

线上线下“冰火两重天”

今年上半年，二手车电商平台掀起了一轮融资热潮。汽车行业分析师钟师指出，目前二手车市场交易额虽处在不断上升阶段，但与国外相比仍存在不小差距，成长空间显而易见，这使得二手车企业受到资本青睐。

据中新经纬客户端统计，今年上半年，瓜子二手车母公司车好多集团、人人车、车置宝和天天拍车几家二手车电商合计融资接近15亿美元，二手车线上交易平台受资本追捧的程度可见一斑。

下半年，受去杠杆等因素影响，二手车平台融资较少。对此，罗磊指出，资本往往更青睐细分领域的头部企业，二手车电商头部企业在上半年多数已完成了融资，一年内想再融资的难度较大，这使得下半年融资看起来略少。

“前几年，二手车电商平台竞争激烈，市场整体广告投放量大，融资需求也较大。”58同城副总裁丛林对中新经纬客户端表示，如今市场趋于稳定，未来两三年二手车行业玩家会更加理性，预计二手车市场将在明年后年进入快速增长期。

尽管二手车电商平台表现活跃，但在新车市场整体疲软的背景下，二手车市场难免不受到影响。罗磊指出，新车市场的价格下降以及新车经销商的降价促销对二手车影响非常大，目前一些二手车经销商已经出现经营困难的情况。

上述说法得到了线下二手车经销商赵先生的证实。“感觉一年不如一年了，二手车生意今年特别难做。”赵先生在接受中新经纬客户端采访时表示，“10万块钱以下的二手车比较好卖，像路虎、奥迪等二手豪华车并不容易卖，做大型豪华车的二手车商基本都在赔钱。”

谈及出现上述困境的原因，赵先生认为，二手车电商平台的快速发展，让车价变得更加透明，可赚取的中间利润便减少了，而大部分做豪华二手车的车商都需要通过借贷来维持经营，如果卖车利润跑不过银行利息，自然会亏本。

“事故车”等行业顽疾减少

此前，受部分政策以及行业缺乏自律和规范的影响，消费者对二手车缺乏信任。随着二手车电商迅速发展，电商模式相比传统线下交易更加透明，使得二手车市场整体诚信度得到提升，今年消费者有关“事故车”等问题的投诉较往年明显减少。

“事故车等问题减少，首先得益于新版《消费者权益保护法》的实施”，罗磊指出，“新消法”对一些不法商人产生了震慑作用，一些经营者不得不规范自己的行为，故意隐瞒车辆状况的情况越来越少。

其次，二手车经营主体也在改善自身的行为。罗磊称，目前行业已加强了对进入市场的车辆的检测，如北京亚运村市场、上海二手车交易中心、58同城二手车等对进入市场的车辆都需要有第三方检测报告。此外，部分车商为减少不必要的损失，也会主动引入第三方检测机构来做检测认证。

据赵先生透露，目前仍有线下车商在做事故车的生意，但一般情况下会明确告诉消费者车辆是事故车，由于事故车的价格相对较低，如果消费者接受就洽谈购买，如果不接受可以选其他车辆。

金融贷款业务亟待规范

2018年部分二手车电商平台贷款收入已超总营收的50%，随之而来的是今年有关二手车金融贷款乱象的投诉也越来越多。

“金融和互联网的生意所需要的竞争力不一样”，丛林表示，做好互联网平台最重要的是要服务好C端用户，有多少用户通过信息服务平台达成交易；而做金融更看重的是获取资金成本是不是够低，风控是不是够好，获客渠道是不是够多。所以，金融做得好对经营互联网平台有帮助但相对要小，互联网平台做得好对金融却有很大带动作用。

赵先生直言，以前二手车交易做不了贷款，在电商领域金融贷款业务做得多了后，线下车商也已引入该业务。根据赵先生自己的经营情况，在其2018年已完成的交易中，使用金融贷款购车的客户比例大概为30%。

不过，罗磊指出，由于二手车是非标准产品，具有“一车一价、一车一况”的特征，一些已进入二手车领域的金融机构为了争夺客户做得很不规范。

“按照银保监会的规定，二手车贷款比例不能高于车价的70%。”罗磊强调，这需要企业尽可能地按要求规范操作，但金融贷款业务需借助车商推广，在推广的过程中，就可能存在有的车商为了赚取返点进行违规操作，从而损害消费者的利益。

电商线下店对实体店短期影响有限

今年以来，二手车电商平台业务向线下转移的趋势明显。

对此，罗磊分析指出，基于电商平台对市场的了解，前端引流工作做好后，后端如果跟不上，可持续性就会变差。而在以往的经营中，二手车电商平台存在营收主要靠广告的短板，即有广告就有流量、有成交，一旦广告停止，流量马上大幅下降。

“这个短板怎么才能补上呢？毫无疑问是做线下门店。”罗磊称，过去靠广告，广告一撤平台很快便会被消费者遗忘，有了线下店，就有了除广告之外的引流入口。此外，以往做电商平台，没有自己的经营场所，交易环境简陋，通过线下店可以提升消费者的满意度，有利于推进业务良性发展。

谈及电商平台发展线下店是否会给二手车实体店带来冲击时，赵先生表示：“会有影响，但因为电商平台车源较少、车型也多为市场上的不畅销车型，目前来看冲击不大。”不过，赵先生补充说，因其目前刚起步，长远影响还不明朗。

对于为何电商平台线下店的车型多为不畅销车型，赵先生解释称，从收车环节来看，因为电商平台为系统评估定价，线下车商为人工定价，所以就畅销车型而言，线下车商一般出价更高。(中新经纬APP)

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(责编：杨曦、仝宗莉)