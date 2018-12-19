原标题：报告显示职场性别平等面临新挑战

新华社日内瓦12月18日电（记者凌馨 施建国）世界经济论坛18日发布的一份报告显示，2018年全球男女收入差距继续缩小，但女性入职比例仍低于男性，同时人工智能的发展正成为实现职场性别平等的新挑战。

这份报告将男女入职比例失衡的主要原因归结为：自动化减少了过去由女性承担的工作；女性在要求科技、工程和数学知识与技能的工作领域占比过低；助力女性进入和回归职场的育儿养老等基础设施不够完善。

报告同时警告，人工智能的发展正对职场性别平等构成新挑战。研究显示，人工智能领域从业人员的女性比例仅为22%。同时，女性更难在人工智能行业担任高层职位或掌握高端创新技能。

报告强调，随着各行业对人工智能技术需求的日益增长，为防止性别比例差距进一步扩大，落实针对性措施势在必行。世界经济论坛管理委员会成员萨迪娅·扎希迪说，各个行业应通过有效的培训、再培训、技能提升等方法，以及切实可行的转岗途径改善未来职场性别不平等的状况。这是缩小性别鸿沟、扭转当前趋势的关键。

(责编：杨曦、仝宗莉)