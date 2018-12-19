原标题：市场监管总局：将违法违规验光配镜企业列入黑名单

人民网北京12月19日电 据国家市场监管总局网站消息，国家市场监管总局近日印发《贯彻落实<综合防控儿童青少年近视实施方案>行动方案》。行动方案要求，严格监管验光配镜行业，将违法违规的验光配镜等相关行业企业纳入国家企业信用信息公示系统，向社会予以公示。

行动方案要求，严格监管验光配镜行业，不断加强眼视光产品监管和计量监管，整顿配镜行业秩序。2018年开展420批次眼视光产品的国家监督抽查，并对国家监督抽查开展飞行检查，提高抽查过程的公平、公正性。对儿童青少年验光配镜行业的从业人员进行深层次的计量技术培训，以“双随机、一公开”方式部署全国开展眼镜制配场所计量专项检查。

行动方案要求，加大对眼镜和眼镜片的生产、流通和销售等执法检查力度。规范眼镜片市场，杜绝不合格眼镜片流入市场。研究建立与眼镜相关的认证制度，严格眼视光产品检测机构资质认定，通过第三方认证，保障镜片质量，规范和统一配镜活动，完善眼镜售后服务体系，保障眼镜最终使用效果，有效减少配镜不当给儿童青少年带来的二次伤害。

行动方案要求，加强广告监管，依法查处虚假违法近视防控产品广告。充分发挥国家企业信用信息公示系统功能作用，按照有关要求，将相关政府部门履职过程中对验光配镜等相关行业企业作出的行政许可、行政处罚及“黑名单”等信息归集至国家企业信用信息公示系统，记于企业名下并依法向社会公示。

(责编：仝宗莉、杨曦)