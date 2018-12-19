120秒能创造多少价值？中国：一个亿！

央视网消息：40年前，中华民族开启了改革开放的历史征程，中国共产党带领人民书写了砥砺奋进的壮丽史诗，国家和民族的进步凝聚成一组组令人震撼的数字，改变了中国，也改变了世界。

接下来，一组问答题用数字变化呈现40年的非凡历程，诠释改革开放的伟大成就。看到最后告诉你现在的中国有多强!

您知道，中国人劳动一天能够创造多少价值吗？

如果用GDP来衡量的话，1978年，这个答案是人均1元；到2017年，已经提高到了163元。40年时间，我国也成功从低收入国家，迈入中等偏上收入国家的行列。

改革开放引领中国经济快速增长。我们按照消除物价上涨因素后的不变价格来计算，中国GDP40年上涨了33.5倍，也就是说平均每8年至少翻一番。

您知道，平均一秒钟，有多少钱的货物在中国与世界各国之间买卖吗？如果以人民币计价，在1978年，这个答案是1100多元，到了2017年，已经超过88万元，增长782倍。这让我国在货物进出口方面，占全球的份额从0.8%提升到了11.5%，排名也从40年前的第29位，跃升到世界第1。其中，高新技术产品出口1985年的占比只有2%左右，2017年提高到了28.8%。同时，我国的服务贸易在近4年，也持续保持在世界第2的位置。

开放发展的中国与各国之间的投资往来也越来越紧密。到了2017年，我国实际利用外资1300多亿美元，规模是1983年的60倍，成为全球第二大外资流入国。

您知道中国人平均一秒钟寄出多少快递吗？

在2017年，答案是1270件。我国的快递业务在改革开放初期才从零起步，不到40年时间，就发展到了一年400多亿件，快递量从2014年开始，持续保持全球第一。

12.7万公里，这个长度可以绕地球3圈多，它不仅是我国到2017年末，内河航道的通航里程，也正好是全部铁路的营业里程。

您知道，在这40年里，我国平均每天减少多少贫困人口吗？

答案是5万多人，这样算下来，从改革开放以来到2017年年底，我国贫困人口一共减少了7.4亿，相当于目前整个欧洲国家的人口总和。

中国40年来的减贫成就，也为全球作出了巨大贡献。根据世界银行发布的数据，全球范围内每减少100个贫困人口，当中就有70多个来自中国。

文化旅游、教育医疗、网络购物……您知道这些跟百姓生活密切相关的第三产业，一天能产生多大价值吗？

平均到2017年的每一天，这个数据达到了1170亿。而同样是第三产业，在1978年的时候，全年规模才905亿，也就是说，当时一年还不如现在的一天多。第三产业的快速增长，离不开消费能力的不断增强。40年来，国民经济“三驾马车”中，消费的奔跑速度越来越快，到2017年对经济增长的贡献率已经接近六成。

在高速奔跑中，三大产业自身内部的结构优化也从未停止。特别是党的十八大以来，高质量发展成为三大产业的共同目标。

您知道中国要造出价值1个亿的产品需要多长时间吗？

在1978年，需要5个多小时，现如今，只需要不到2分钟。2017年我国的工业增加值达到了28万亿，按可比价格计算，比40年前增长了53倍，年平均增速超过10%。

中国成了唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，在世界500多种主要工业产品当中，有220多种的产量全球第一都是中国。1990年的时候，我国制造业占全球的比重还只有2.7%， 2010年的占比就提高到了19.8%，世界排名也从第九，上升到第一位，自此连续多年稳居首位。

您知道，现在我国农村居民人均一年的可支配收入，比40年前多了多少吗？

以绝对值计算，答案是多了近100倍。

改革开放40年，在耕地面积没有增加的情况下，我国粮食产量从6000多亿斤，到现在翻了一番还多，人均接近1000斤，确保了国家粮食安全。我国用世界十四分之一的耕地，生产了全球四分之一的粮食，养活了全世界五分之一的人口。

您知道，在40年里，日新月异的中国平均每天增加多少就业人口吗？

答案是2万6千多。这让我国在总人口增加四成的情况下，就业人口数却增长了近一倍，达到7.76亿人。

最难得的是，十八大以来，在经济增长由高速转向中高速的背景下，就业形势依然稳中向好。2013年到2017年，我国平均每年新增就业1300多万，确保了城镇登记失业率始终稳定在4.0%左右。全国平均每天新增市场主体4万多家，劳动力市场的求人倍率保持在1.0以上，意味着岗位需求大于求职人数。全国居民人均可支配收入年均增长11.5%，跑赢了GDP的同期增速。

您知道我们国家平均每个人挣到1万元，需要多长时间吗？

如果以可支配收入来计算，1978年的时候，需要58年多，到了2017年，只需要4个多月。

40年前，全国居民的人均可支配收入仅有171元，之后用了31年时间，实现了人均过万元，又用5年超越了2万元大关，目前正在向3万元的关口迈进。

您知道我国拥有的森林面积，在改革开放40年里增加了多少吗？

如果平摊到十三多亿人身上，正好人均1亩。

绿色发展，我国加快产业结构调整，天然气、水电、核电、风电等清洁能源比重，到2017年提升到两成以上。绿水青山就是金山银山，我国森林旅游在2017年一年就达13.9亿人次，人均1次，创造社会综合产值超过1万亿。

您知道目前中国平均每天有多少项专利在递交申请吗？

答案是一万多件。

从1985年开始，我国才出现了第一个专利申请，到2017年，一年就达到近370万件，其中，有一半获得了专利授权。

在最能体现创新水平的发明专利的申请量方面,依次实现了对欧、韩、日、美的超越，发明专利申请量从2011年开始，连续7年世界第一；向其他国家申请的国际专利数量也位居世界第二；另外，我国每年受理的商标注册量也高居世界首位；中国科学论文被引用的次数，世界第二位；我国成为世界知识产权的产出大国。

改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界！

(责编：白宇)