“网红”厦门：不止是文艺小清新，还凭实力得“第一”

改革开放40年，中国老百姓开启了美好生活新模式。

中央广播电视总台央视网推出了全媒体“城市秀”《直播中国》，

每集由一位中央广播电视总台主持人穿行在城市间，

亲身体验城市独特的生活样态，致敬美好生活。

《直播中国》第一站抵达了“高素质高颜值“的网红之城：

福建厦门

作为首批四个经济特区之一，改革开放40年来，

厦门实现了从海防前线到开放前沿的精彩转身。

曾经的厦门是这样的：

20世纪80年代初，公园南路上班族骑着自行车上班

20世纪80年代初的鼓浪屿

20世纪80年代初，鹭江上行驶的木帆船

（图源：影像厦门）

1981年10月15日，

湖里区揭开了厦门经济特区建设的帷幕。

如今，厦门不仅是文艺爱好者聚集地，

更凭着实力拿下多个傲人的“全国第一”

中国首个全自动化远程控制码头

厦门远海码头是中国第一个全部自主知识产权的全自动化码头。

在这里，货柜装卸区空无一人，却井然有序。

这一切都得益于它有个聪明的“大脑”，实现了远程控制。

远海码头还组建了中国首支全自动码头“巾帼班组”，

成员平均年龄27岁，

28吨重的集装箱，姑娘们鼠标一点轻松“举起”。

从繁重劳动到鼠标轻轻一点，中国智造创造美好生活。

全国首条空中自行车道

厦门是个骑行城市，拥有世界上最长的空中自行车道。

空中自行车道向市民提供了“飞跃”城市上空、

领略厦门“高”颜值天际的机会，

同时缓解了交通拥堵，还特别环保。

厦门人在经济发展和保护生态平衡上所做的努力可见一斑。

中国最大海水人工湖

筼筜湖曾经污染严重，

经过多年的综合整治，如今这里碧波荡漾，白鹭翱翔，

是厦门人引以为傲的“城市会客厅”。

坐落在湖边的筼筜书院免费对外开放，还定期举办国学公开课，

2017年，筼筜书院还曾作为金砖会议的活动场地。

除了这些响当当的“第一”，

厦门的美食让人垂涎欲滴，布袋木偶戏也是精彩绝伦。

“网红”厦门，

“红”不仅是因为优质的旅游资源，

更在于她的内外兼修，生态环境高颜值，人文美育高品质。

点击视频，领略厦门的独特魅力吧！

(责编：白宇)