中央累计投入农机购置补贴2000多亿(在国务院政策吹风会上)

本报北京12月19日电 （记者王浩）农业机械化是转变农业发展方式的重要基础，是实施乡村振兴战略的重要支撑。在19日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，农业农村部副部长张桃林介绍，我国已成为世界第一农机生产大国和使用大国。2017年全国农机总动力达到9.88亿千瓦，全国农作物耕种收综合机械化率超过66%，规模以上农机企业发展到2500多家。农业生产方式实现从依靠人力畜力到主要依靠机械动力的历史性转变。
据介绍，从2004年农机购置补贴政策实施以来，中央财政累计投入资金2000多亿元，直接惠及农户3300多万户，扶持农民和各类农业生产经营主体购置农机具4000多万台套。截至目前，全国已有300多个县区率先基本实现全程机械化，农机专业户超过500万户，农机合作社等作业服务组织约有20万个，每年作业服务面积累计超过40亿亩。
下一步，农业农村部、工业和信息化部将会同有关部门，在推进农机装备产业高质量发展、主要农作物生产全程机械化、积极发展农机社会化服务、持续改进农机作业基础条件、加强农机人才队伍建设等方面，出台针对性举措，推动农机装备产业向高质量发展转型，推动农业机械化向全程全面高质高效升级。力争到2025年，农机装备品类基本齐全，产品质量可靠性达国际先进水平。全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右。全国农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产区（县）基本实现农业机械化，丘陵山区（县）农作物耕种收综合机械化率达到55%以上，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达50%左右。
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