2018中国品牌旅游景区榜单出炉

本报北京12月19日电 （任文）2018中国品牌旅游发展论坛19日在人民日报社举办。论坛上，“2018中国品牌旅游景区TOP20”榜单出炉。至此，这一由人民日报社指导，人民日报社新媒体中心、人民网、《国家人文历史》杂志社联合主办，百代旅行承办的“2018中国品牌旅游景区”评选系列活动圆满结束。
通过网友投票、组委会专家评审、旅游大数据等综合指标，共有20个旅游景区获得“2018中国品牌旅游景区TOP20”的殊荣，它们是：故宫博物院、北京颐和园、首都博物馆、北京奥林匹克公园、北京汽车博物馆、上海外滩、重庆蚩尤九黎城景区、重庆四面山景区、河北野三坡景区、云冈石窟、山西太行山大峡谷八泉峡景区、江苏同里古镇景区、江苏金鸡湖景区、珠海长隆旅游度假区、广州百万葵园旅游风景区、广西德天跨国瀑布景区、北海涠洲岛南湾鳄鱼山景区、拉萨布达拉宫、敦煌鸣沙山月牙泉景区、张掖七彩丹霞景区。在垂直领域，广西壮族自治区阳朔县获得“全域旅游发展突出进步奖”；辽宁省千山风景名胜区获得“人民喜爱的文化历史名山”称号；广州塔被评选为“人民喜爱的中国地标景区”。
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
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