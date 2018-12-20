原标题：美联储年内第四次加息落地 但这次中国抢先放了大招！

中新经纬客户端12月20日电 (董文博)尽管美国总统特朗普多次公开“喊话”美联储，但加息仍如期而至。北京时间周四(20日)凌晨3点，美联储宣布进行年内第四次加息，调升联邦基金利率至2.25%-2.50%区间，调整幅度为25个基点。

今年已累计加息4次

本周四可谓是“超级星期四”，除了发布一系列重磅数据，美国、英国及日本央行利率决议都将公布，重头戏当属美联储加息。

美联储自2015年12月启动本轮加息周期以来，截至目前已加息9次。仅今年以来，美联储已分别于3月、6月、9月和12月各加息一次，每次25个基点，年内累计加息100个基点。

对于美联储稳步加息的政策，特朗普自今年7月以来数次进行抨击。当地时间18日早间，特朗普向美联储施压，警告不要“再次犯错”。而就在前一天(当地时间17日)，特朗普发表推文直言美联储考虑再次加息的举措“令人难以置信”，希望“见好就收”。

资料图：美国总统特朗普 来源：中新网

不仅如此，上周，特朗普先后两次喊话美联储“不要加息”。当地时间12月11日，特朗普接受路透社专访时称，“我觉得这很愚蠢，但是我能说什么呢？”两日后，特朗普接受福克斯新闻采访时再度表示，美国经济正在复苏，当前的利率水平已经在正常的区间，不希望再看到加息。

此轮加息周期明年或暂缓

与加息如期落地不同，美联储未来货币政策不确定性急剧增加。在美国经济前景弱化及金融市场大幅波动背景下，业内分析认为，美联储原本持续到2020年的此轮加息周期或将在2019年暂缓。

美联储今年9月公布的利率预期点阵图显示，美联储将在2019年加息三次。而据最新公布的点阵图预测，2019年美联储将加息两次，2019年末联邦基金利率料为2.9%。

当地时间12月19日公布的最新加息点阵图 来源：美联储官网

早在11月底，美联储主席鲍威尔公开表示，逐步加息带来的经济影响并不确定，可能需要一年或更长时间才能有充分认识。此番“鸽派”言论暗示2019年加息步伐可能比9月预测的三次要更缓。

图片截自芝加哥商业交易所

截至北京时间12月19日17时，芝加哥商业交易所“美联储观察工具”显示，2019年1月和3月，美联储维持联邦基金利率2.25%-2.50%不变的概率分别为68.7%和62.2%；2019年6月，美联储加息25个基点的概率仅为24.5%。

华安证券首席策略分析师张权分析称，考虑到2019年上半年美国名义利率将大幅超过通货膨胀率，正的实际利率将抑制美国经济的持续扩张，美联储最快将在上半年调整加息节奏。

工银国际研报指出，2019年美国经济周期将迈向拐点。至2019年年中，美联储政策利率目标区间将大概率触及长期中性水平(3%)，加息空间收窄，因此若步入周期拐点后的美国经济依然平稳，美联储有望从“快加息+慢缩表”转变为“慢加息+快缩表”。

不仅如此，对美国经济一直保持积极态度的高盛口风也有所变化。高盛此前预计2019年美联储将加息四次，但本周最新研报中，该投行预计美联储明年3月加息的概率降至50%以下，6月起将仍每季度加息一次。

另一投行美银美林分析师认为，未来加息次数将会下调，预计2019年将仅加息两次，2020年将加息一次，最终利率将停留在3.00%-3.25%。

彭博社援引瑞银全球财富管理首席投资官马克·海菲尔表示：“美联储需要采取更温和的立场，以避免金融市场令人失望”，“加息似乎是可能的，但美联储表现出的灵活性迹象，已导致市场缩减了2019年收紧货币政策的预期。”

中国央行下一步怎么走？

今年3月份美联储加息后，中国央行上调逆回购操作中标利率(OMO)、中期借贷便利中标利率(MLF)；6月份和9月份加息后，中国央行按兵不动保持操作利率不变。如今美联储12月份加息落地，中国央行未来货币政策备受关注。

在美联储加息决议正式公布前，中国央行先行一步，高调祭出“定向降息”安抚市场。

央行资料图 中新经纬王潮 摄

北京时间19日盘后，中国央行发布不足百字公告表示，本周以来已累计投放4000亿元，保持了市场流动性合理充裕，银行体系流动性总量上升，市场利率走势平稳。

19日晚间8时，央行再度公告称，为加大对小微企业、民营企业的金融支持力度，决定创设定向中期借贷便利(即TMLF)，资金可使用三年，操作利率比MLF优惠15个基点，目前为3.15%；同时新增再贷款和再贴现额度1000亿元，支持中小金融机构继续扩大对小微企业、民营企业贷款。

不少分析人士认为，TMLF的推出，既是一种“定向降息”操作，也预示着未来降准空间或下降。券商中国援引中信证券研究所副所长明明分析称，央行此时释放流动性合理充裕的信号，表明货币政策宽松取向保持不变，我国的货币政策仍以国内经济为重，考虑到经济增速仍在下行当中，长期货币宽松必须继续加码，明年降息仍然可以期待。

华泰固收张强团队强调，再贷款、再贴现、TMLF等工具有助于疏通货币向信用的传导并“变相”降息；货币总量工具仍有空间，适时如春节前降准替代MLF并对冲季节性流动性缺口的概率较大。

民生银行首席研究员温彬对媒体表示，尽管当前金融市场流动性总体稳定，但不同期限资金情况有所不同，跨年资金略显紧张。预计明年一季度，随着春节临近，短期内央行仍将加大公开市场操作，包括多期限逆回购组合投放流动性；此外仍有降准的空间和必要。

平安证券则认为，未来中国央行降息的必要性不大，中美货币政策分化是主要掣肘。美联储大概率将在2019年加息2-3次，而我国货币政策基调依然是中性偏宽松，鉴于目前中美短端利率已经出现倒挂，如果未来我国进一步降息，会加大中美利差倒挂的幅度，增大资本外流和人民币的贬值压力。

华泰证券亦表示，短期来看难见降息，明年年中附近才可能有降息，且预计中国央行将调整政策利率，大概率不会调整基准利率。(中新经纬APP)

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