原标题：美团回应裁员传言：受影响员工不到0.5%

近日，有社交媒体曝出美团将进行裁员。12月19日下午，北京青年报记者就此事向美团方面进行核实。美团方面表示，网传大规模裁员为不实消息。事实是，此次是正常的业务调整，受影响员工不到员工总数的0.5%。

近日，在社交媒体上有网友曝出，美团裁员三分钟走完离职流程。该消息称，11月前，市场人员就传出公司通过绩效考核降薪等方式裁掉了大量一线人员，12月中旬又开始对运营、技术等团队下手。据脉脉认证美团员工爆料，公司HR直接跳过高层电话通知员工签字，三分钟走完离职流程。

文/张鑫

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