美联储今年第四次加息

12月19日，在美国首都华盛顿，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在新闻发布会上讲话。 新华社记者刘杰摄

新华社华盛顿12月19日电（记者杨承霖 高攀）美国联邦储备委员会19日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到2.25%至2.5%的水平。这是美联储今年以来第四次加息，符合市场普遍预期。

美联储当天结束货币政策例会后发表声明说，11月份以来的信息显示，美国就业市场继续强劲，经济活动稳步扩张。近期数据显示美国家庭消费增长强劲，但企业固定资产投资增速与今年前期相比有所放缓。美国整体通胀水平和剔除食品与能源的核心通胀水平都维持在美联储2%的目标附近。

声明说，美国经济增长前景面临的风险大致平衡。美联储预计，随着进一步渐进调整货币政策，美国经济中期内将持续扩张，就业市场将保持强劲，通胀率将处于美联储“对称性的2%目标”附近。

美联储当天发布的季度经济预测显示，美联储预计今年美国经济将增长3%，略低于9月份预测的3.1%；美联储预计2019年美国经济将增长2.3%，略低于9月份预测的2.5%。

此外，美联储官员预计2019年将加息2次，少于9月份预测的3次。

自2015年12月启动本轮加息周期以来，美联储已加息9次，并开启缩减资产负债表计划，以逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策。

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