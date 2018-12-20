美联储今年第四次加息

12月19日，在美国首都华盛顿，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在新闻发布会上讲话。 新华社记者刘杰摄
新华社华盛顿12月19日电（记者杨承霖 高攀）美国联邦储备委员会19日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到2.25%至2.5%的水平。这是美联储今年以来第四次加息，符合市场普遍预期。
美联储当天结束货币政策例会后发表声明说，11月份以来的信息显示，美国就业市场继续强劲，经济活动稳步扩张。近期数据显示美国家庭消费增长强劲，但企业固定资产投资增速与今年前期相比有所放缓。美国整体通胀水平和剔除食品与能源的核心通胀水平都维持在美联储2%的目标附近。
声明说，美国经济增长前景面临的风险大致平衡。美联储预计，随着进一步渐进调整货币政策，美国经济中期内将持续扩张，就业市场将保持强劲，通胀率将处于美联储“对称性的2%目标”附近。
美联储当天发布的季度经济预测显示，美联储预计今年美国经济将增长3%，略低于9月份预测的3.1%；美联储预计2019年美国经济将增长2.3%，略低于9月份预测的2.5%。
此外，美联储官员预计2019年将加息2次，少于9月份预测的3次。
自2015年12月启动本轮加息周期以来，美联储已加息9次，并开启缩减资产负债表计划，以逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策。
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
今晚24时国内油价将下调 今年13涨11跌1搁浅 人民网北京12月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，国内成品油调价窗口将于今晚24点打开，汽柴油限价已成定数。据卓创测算，12月13日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-2.90%，对应汽油下调125元/吨，柴油下调120元/…【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】