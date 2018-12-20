升级课程、缩减课时校外培训机构“花式涨价”没商量

原标题：以老带新、升级课程、缩减课时，校外培训机构“花式涨价”没商量

新华社广州12月19日电 题：以老带新、升级课程、缩减课时，校外培训机构“花式涨价”没商量

记者近日在广州、武汉等地调查发现，今年9月开学以来，校外培训机构都有不同程度的涨价，特别是一些大型知名培训机构，不仅规模在不断扩大，而且涨价也“没商量”；升学压力下，不仅孩子们课外负担没有减轻，而且家长们的经济负担还在加重。

机构涨价花样翻新

一些全国性或本地的大型培训机构，涨价幅度从10%-30%不等。记者在广州、武汉等地调查发现，广州新东方平均涨幅接近20%，武汉学而思初中课程从每节课160元涨到200元，一家武汉本地英语培训机构一节课从150元涨到170元，30节课起报。

培训机构各有一些涨价模式，部分采取了老生价、新生价、以老带新价等涨价策略。比如，老生续报，可以保持原价，新生报名则采取上调的新价格；如果新生介绍朋友一起报名，则可以共同享受优惠；如果老生带新生报名，则新老一起享受优惠。

有的通过改变课程包装或者升级课程来涨价。例如，以前3000元的课程现在涨到4000元，老学员需要增加500元才能享受，他们不但不会排斥反而觉得自己赚了。还有的机构表面价格没变，却悄然减少了课时，变向涨价。

广州市民彭女士说，家长对涨价完全没有讨价还价的能力。要么不上，上就只能被动地接受，几乎没有家长因为涨价而退出培训班的，毕竟是“刚需”。

各有各的涨价理由

关于涨价理由，机构给出的说法主要体现在以下几个方面：

——物价上涨，场地成本增高。广州新东方相关负责人说，为了保障课程完成，他们选择了提高价格，不同地区、时段、老师、科目课程价格可能都不一样。他说：“涨价其实是必然的，店租年年增长，场地成本上升是最大的原因。”

——师资成本上扬。由于今年整治规范力度加大，一些机构都有不同程度的教师流失。记者发现，今年机构之间“挖老师”的现象比较明显，有的机构花两三倍的重金从竞争对手那里“挖老师”，师资流失的机构也需要增加课酬等待遇来稳定现有教师队伍，再加上教师的招聘、培训产生的成本等，最终都会反映在学费上。

——流动资金减少。今年出台的《关于规范校外培训机构发展的意见》规定，校外培训机构不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。上海一家教育科技公司的负责人告诉记者，这导致一些培训机构流动资金减少。过去培训机构往往一次性收取半年、一年甚至三年的学费，现在不允许跨年收费了，只能靠涨价来维持经营。

——研发费用提高。各大培训机构都提到了研发费用投入加大，比如研究试题、教学方法等。学而思相关负责人表示，由于新规要求培训机构不能超纲教学，为了降低难度，学而思目前结合科技元素，升级趣味课堂，增加了提供给学员的教具，这都增加了成本。

校外培训价格应由市场调节还是政府定价

广州在2018年5月份摸排校外培训机构6000余所，排查中小学校1200多所，统计参加校外学科类培训机构近26万人，相当于每5到6名中小学生中就有1名在上校外培训班。

暨南大学经济与社会研究院助理研究员李书娟说：“学生面临的升学压力依旧，对校外辅导的需求仍然很大。不少培训机构面临整改不能营业，新培训机构进入门槛又提高了，导致市场上提供的培训服务减少，价格自然上涨。”

新修订的民办教育促进法规定，义务教育阶段不得设立营利性的民办学校。但并未把中小学校外培训机构纳入其规范范畴。中国人民大学副教授高永安说，大多数校外培训机构以盈利为目的、公司化运作，势必会以市场机制调节收费。

国家教育行政学院副研究员高政认为，非学历教育的培训收费一直以来作为一个市场行为，无需物价部门审批，但在少数培训机构处于垄断地位的情况下，无审批的定价行为很容易虚高，存在价格扭曲。

就现在的市场行情来说，校外培训费用对大部分家庭都形成了负担，不仅是经济上的付出，时间成本也很高。湖北阳光教育研究院院长叶显发建议，培训市场仍然需要规范化，一是引入更多的良性竞争以及服务方式多样化；二是对培训机构培训科目、班额、学生数量、学费多少等都要作出适当的规定；三是对少数大型培训机构进行反垄断调查，教育培训这一涉及民生和意识形态的工作不能作为纯市场交易行为；四是对培训机构的整治要形成长效机制，有专门的执法队伍，不能靠运动式治理。（记者郑天虹、廖君、仇逸、王莹；参与采写：何思萌）

(责编：杨曦、仝宗莉)