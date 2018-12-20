原标题：P2P合规检查进入年底冲刺阶段

离监管层规定的“合规检查应于2018年12月底前完成”不足半月。目前，机构自查基本已经结束，北京市、浙江省及上海市已经进入行政核查阶段，而广东省、山东省等12个省市正开展自律检查。随着自律检查和行政核查的深入，合规检查时间段或将被拉长，而被核查出局的平台也将随之增多。有专家在2019互联网理财趋势论坛上预测，未来行业存续平台的数量可能在100家左右。

据了解，合规检查应于2018年12月底前完成，机构自查、自律检查、行政核查的具体进度可由各地因地制宜，稳妥安排。

值得一提的是，P2P合规检查的进度并没有预想的那么顺利。以北京为例，据网贷之家数据显示，截至12月7日，北京市正常运营的P2P平台为343家。“机构自查方面，北京这边要求平台最晚10月15日以前上传自查材料，但接下来的工作量很大。”有北京平台人士表示。据他透露，这轮需要调查的平台还有不少，若按照目前的进度，北京P2P平台合规检查在12月31日前恐难完成。

而合规检查时间段或将拉长的情况并非只有北京。上海、杭州、广州等地合规检查第一步虽然均已迈出，但多家P2P平台反映，均在等待下一步检查。

不过，随着合规检查和退出引导工作的进行，行业中平台数量呈逐步减少趋势。网贷之家数据显示，截至11月底，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1181家，相比10月底减少25家，累计停业及问题平台达到5245家。

“我对于未来行业存续平台的数量预估较为谨慎，可能在100家左右。”12月18日，凤凰金融CMO周浩在布谷新金融主办的2019互联网理财趋势论坛上表示。他解释，“100家平台，平均1家是100亿元的规模，整个市场也就是1万亿元的量，也就是2016、2017、2018年中位数。中国个人可投资的资产基本上在170万亿元的水平。另外，对监管风险来说，1万亿元对于170万亿元来说，也是一个非常可控的数字。”

(责编：朱江、仝宗莉)