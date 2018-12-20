原标题：年末加速“补血” 21家银行拟再融资超8000亿

距离年末资本“大考”仅剩不足半月时间，银行“补血”进程提速明显。本周以来，5家银行再融资获证监会集中审核批复，累计规模超1852亿。Wind数据显示，截至12月19日，A股上市银行有超8000亿“补血计划”，其中已获批的包括优先股、二级资本债、可转债及定增在内再融资金额超3840亿元。

18日晚间，交通银行发布公告称，拟公开发行不超600亿元A股可转换公司债券获证监会审核通过。这也是本周第五家再融资计划获得证监会通过的银行。此前一日，中信、平安、兴业、华夏四家银行累计约1200亿元再融资也分别通过审批，公告显示，其融资目的为补充核心一级资本或其他一级资本。

对于近期证监会密集核准上市行融资预案，天风证券银行业首席分析师廖志明认为，这表明监管疏通银行信贷投放掣肘的意图较为明显，与在经济下行压力加大之下，监管层鼓励银行加大信贷投放，进而维稳国内经济的思路一脉相承；是疏通货币政策传导机制，服务实体经济加码的体现；更反映了监管协调性正在加强。

尽管再融资规模井喷，但监管并未放松对申请银行的审查力度，南京银行定增计划此前被证监会否决；交行、兴业银行、平安银行等8家银行的再融资申请曾收到证监会反馈意见，要求进行说明；多银行融资方案披露超过半年仍未见放行。

从证监会的监管反馈意见看，监管重点主要在于对上市银行再融资和经营业务中可能存在的风险点进行实质性审核。例如对于华夏银行提出的292亿非公开发行普通股股票事项，证监会抛出十大问题，主要集中在资产质量、现金流量净额大幅下降、可供出售金融资产余额增长较快、票据业务等方面。

值得注意的是，由于关系到上市银行内控制度是否健全，监管对上市银行受到的行政处罚的事由及整改情况日益重视。

根据《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行证券的条件的相关规定要求，上市公司36个月内不得存在的重大违法行为包括“违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚”。《优先股试点管理办法》更是明确“上市公司最近36个月内因违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重的，不得公开发行优先股。”

而近期银保监会公布了多张单张罚金超千万的“天价”罚单，对于处罚中涉及的交行、中信、光大等上市银行而言，此次处罚或许意味着后续在融资时对于再融资工具的选择有所限制。

(责编：朱江、仝宗莉)