防医保卡变“购物卡”须扎紧监管篱笆

医保卡本来是一种公共福利，但是这张小小的医保卡却隐藏着无限“商机”。在一些药店,医保卡俨然成了“购物卡”。据报道，在部分医保定点药店，医保卡上的资金被用来购买床单被罩、卫生纸、牙膏等生活用品，生意很是红火。有网民表示，有关部门要做好顶层制度设计,地方医保部门也要认真履行监管职责,同时要前移医保监管关口,堵住监管漏洞,让医保事业回归良性轨道，确保医保基金安全。
网民“廖新波”表示，医保骗保事件在日常生活中屡见不鲜，除了定点医疗机构，更为常见的是在定点零售药店，医保卡直接沦为了很多人购买日常生活用品的购物卡。
有网民建议，要解决医保卡变身购物卡的难题，不仅仅是要加强对药品销售门店的监督，在更深层面是解决好现有机制中存在的一些问题。比如说，个人账户余额划到统筹基金之后，利息是否可以归个人所有；个人账户如何增强家庭共享功能；是否可以明确医保卡的继承性等。
还有网民指出，在织牢织密社会保障网络的同时，必须不断提高医保管理水平，堵住漏洞，兼顾公平、质量和效率，才能跟上人们追求健康生活的步伐。网民“郑功成”表示，医疗保险个人账户一直处于低效运行并减损制度功效的状态，严重损害了医保的互助共济功能。治本之策是尽快出台相关政策，取消职工医保制度中的个人账户与居民医保制度中的隐性个人账户，将用人单位与个人缴纳的医保费全部计入医保统筹基金，使所有参保人的缴费全部用于所有参保人，完全恢复医保制度的互助共济。
网民“朱铭来”建议，关键还是在于堵上监管与制度上的漏洞，实现精细化管理，要从完善基金管理长效机制、实现精细化管理方面着手，创新监管方式，充分利用大数据、信息技术，提升智能监控水平。
（实习编辑 杨东君 整理）
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
今晚24时国内油价将下调 今年13涨11跌1搁浅 人民网北京12月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，国内成品油调价窗口将于今晚24点打开，汽柴油限价已成定数。据卓创测算，12月13日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-2.90%，对应汽油下调125元/吨，柴油下调120元/…【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】