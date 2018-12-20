原标题：防医保卡变“购物卡”须扎紧监管篱笆

医保卡本来是一种公共福利，但是这张小小的医保卡却隐藏着无限“商机”。在一些药店,医保卡俨然成了“购物卡”。据报道，在部分医保定点药店，医保卡上的资金被用来购买床单被罩、卫生纸、牙膏等生活用品，生意很是红火。有网民表示，有关部门要做好顶层制度设计,地方医保部门也要认真履行监管职责,同时要前移医保监管关口,堵住监管漏洞,让医保事业回归良性轨道，确保医保基金安全。

网民“廖新波”表示，医保骗保事件在日常生活中屡见不鲜，除了定点医疗机构，更为常见的是在定点零售药店，医保卡直接沦为了很多人购买日常生活用品的购物卡。

有网民建议，要解决医保卡变身购物卡的难题，不仅仅是要加强对药品销售门店的监督，在更深层面是解决好现有机制中存在的一些问题。比如说，个人账户余额划到统筹基金之后，利息是否可以归个人所有；个人账户如何增强家庭共享功能；是否可以明确医保卡的继承性等。

还有网民指出，在织牢织密社会保障网络的同时，必须不断提高医保管理水平，堵住漏洞，兼顾公平、质量和效率，才能跟上人们追求健康生活的步伐。网民“郑功成”表示，医疗保险个人账户一直处于低效运行并减损制度功效的状态，严重损害了医保的互助共济功能。治本之策是尽快出台相关政策，取消职工医保制度中的个人账户与居民医保制度中的隐性个人账户，将用人单位与个人缴纳的医保费全部计入医保统筹基金，使所有参保人的缴费全部用于所有参保人，完全恢复医保制度的互助共济。

网民“朱铭来”建议，关键还是在于堵上监管与制度上的漏洞，实现精细化管理，要从完善基金管理长效机制、实现精细化管理方面着手，创新监管方式，充分利用大数据、信息技术，提升智能监控水平。

（实习编辑 杨东君 整理）

(责编：朱江、仝宗莉)