原标题：传统车企为何纷纷布局网约车

12月18日晚上，上汽集团发布了旗下移动出行品牌“享道出行”，进军网约车市场。此前，吉利、一汽、宝马、长城、众泰、戴姆勒等整车品牌已经纷纷布局网约车。主机厂进军网约车已经成了2018年整车企业的风潮。

从2018年5月组建网约车团队，到9月拿到网约车牌照，再到11月18日开始在上海进行试运营，上汽集团旗下网约车服务平台搭建初步完成。12月18日晚，上汽集团正式宣布进入网约车行业。

上汽网约车平台命名为“享道出行”。上汽方面表示，享道出行将坚持B2C的运营模式。在价格方面，车型不会是唯一的定价因素，最终会提供一个介于快车和专车之间的服务价格。北京青年报记者测试发现，该平台在上海的专车收费分为里程费、时长费和远途费。根据车费预估测算，该平台专车里程费约3元/公里；时长费约0.95元/分钟。

事实上，不只是上汽，仅仅在2018年，一汽、东风、长安三家汽车央企合资组建T3出行服务公司，网约车国家队雏形初现；长城“欧拉出行”也推出市场；众泰与福特成立移动出行合资公司；前不久戴姆勒和吉利合作，成立合资公司，专注在高端专车出行服务上；宝马也在成都拿到了网约车牌照。

随着多地出台对机动车购买、上牌和上路的限制政策，中国汽车市场在今后很长一段时间内进入低增长相信是大概率事件。如何为公司找到新的利润拓展来源，成了传统车企的新课题。背靠吉利的曹操专车的上线运行，成了传统车企进军网约车的成功案例。

北青报记者了解到，与滴滴、易到等网约车平台相比，传统车企的网约车业务的差别就在于是否拥有自建车队上。得益于同一集团旗下的车辆采购成本较低，车企的网约车大多都是自建车队，合规方面把控比较简单。而互联网公司更多地依靠司机自带车辆加入平台或与租赁公司合作这一方式，人员车辆合规方面把控难度较大。

根据贝恩咨询公司的数据，中国网约车市场高达230亿美元。而根据艾媒咨询发布的报告数据显示：我国网约车用户市场规模2018年有望达到2.28亿人。这个市场远没有饱和。（记者 张鑫）

(责编：杨曦、仝宗莉)