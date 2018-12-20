北京公布40起重大劳保违法案 6起拖欠报酬案移送公安

原标题：北京公布40起重大劳保违法案

本报讯（记者 解丽）日前，市人力社保局依法公布40家企业的重大劳动保障违法行为。

据了解，此次公布的40起重大劳动保障违法行为，涉及拖欠劳动报酬、经行政部门责令改正拒不改正、逾期仍不缴纳社会保险费、违法延长劳动者工作时间等四类违法行为，31起拖欠劳动者报酬案有6起移送公安机关，23起申请人民法院强制执行,2起已经支付工资。

市人力社保局强调，本市将把以上发生重大劳动保障违法行为的企业记入劳动保障守法诚信档案，纳入人力资源社会保障社会信用体系。同时，市人力社保局还将与其他部门和社会组织依法依规实施信息共享和联合惩戒，加大用人单位的违法成本。

北京市发改委、住建委、人力社保局、工商局等31个部门已经签订了联合激励与惩戒备忘录，对诚信守法的企业实施联合激励，对记入联合惩戒备忘录的企业加大惩戒力度，包括对企业在办理行政许可时重点核查、增加检查频次，限制申请政府补贴资金支持，限制参与政府采购、国有土地出让或主要使用财政性资金项目的招标等。

下一步，将重点突出行业分类监管，建设工程领域、餐饮、保安、快递、“互联网+”衍生的共享经济等类型都在重点监管之列。

据了解，截至今年11月底，北京市人力社保局已在全市范围内组织开展农民工工资支付、人力资源市场、政府投资项目、用人单位遵守劳动保障法律法规等七次专项执法检查，共检查用人单位9.72万户，查处各类劳动保障违法案件1.62万件，为劳动者追发工资2.36亿元。

拖欠劳动报酬案

1北京汇达联合商务服务有限公司拖欠劳动报酬案

北京汇达联合商务服务有限公司，法定代表人：于银浦，统一社会信用代码：91110101089671926Y，住所：北京市东城区东直门南大街11号A座22层2209室。

经查：上述公司拖欠孙××2016年9月2日至10月8日工资12005.77元，2017年2月9日，东城区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正；2017年6月14日，东城区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付孙××工资12005.77元，并加付赔偿金6002.89元，该公司逾期未履行行政处理决定。2018年6月10日，东城区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，2018年7月24日，东城区人民法院裁定准予执行，目前正在执行中。

2北京人人投网络科技有限公司拖欠劳动报酬案

北京人人投网络科技有限公司，法定代表人：陈万强，统一社会信用代码：91110000094293106J,住所：北京市西城区茶马北街1号院2号楼16层2单元1933。

经查：上述公司拖欠秦××、钱××等14名劳动者2017年9月至2018年2月工资294968.79元，2018年8月13日，西城区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正，且不知去向。

西城区人力社保局正在将案件移送公安机关。

3北京易胜通盈投资管理有限公司拖欠劳动报酬案

北京易胜通盈投资管理有限公司，法定代表人：季子雅，统一社会信用代码：911101143179472946，住所：北京市昌平区回龙观镇瑞旗家园30号楼11层1108。

经查：上述公司拖欠雷××等21名劳动者2017年4月、刘××2017年5月、韩××2017年5月至6月工资共计84719.86元，2017年7月5日，朝阳区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正；2017年7月25日，朝阳区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付雷××等21名劳动者、刘××、韩××工资84719.86元，并加付42359.98元赔偿金，但该公司未完全履行行政处理决定，逾期仍未支付刘××、韩××等4名劳动者工资31478.28元及15739.14元赔偿金。

2018年5月2日，朝阳区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，2018年6月11日，朝阳区人民法院准予执行，目前正在执行中。

4北京量子信诺科技有限公司拖欠劳动报酬案

北京量子信诺科技有限公司，法定代表人：李岱原，统一社会信用代码：91110105074142802N，住所：北京市朝阳区胜古中路2号院6号楼6层606、608、610。

经查：上述公司拖欠单×、李×等13名劳动者2016年10月至2018年1月工资682097.77元，2018年3月7日，朝阳区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正；2018年4月2日，朝阳区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付单×、李×等13名劳动者工资682097.77元，并加付341048.89元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。

朝阳区人力社保局将依法向人民法院申请强制执行。

5美业邦（北京）科技有限公司拖欠劳动报酬案

美业邦（北京）科技有限公司，法定代表人：姜宏伟，统一社会信用代码：9111010609644617XD，住所：北京市朝阳区东四环四惠桥南侧伊莎文心广场附属楼2号楼1层01室。

经查：上述公司拖欠王××、陈×等160名劳动者2018年3月至5月工资3544243.26元，2018年7月6日，朝阳区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未支付王××、陈×等159名劳动者工资；2018年7月25日，朝阳区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付王××、陈×等159名劳动者工资3522992.14元，并加付1761496.41元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。朝阳区人力社保局将依法向人民法院申请强制执行。

6北京来人网络科技有限公司拖欠劳动报酬案

北京来人网络科技有限公司，法定代表人：刘敏，统一社会信用代码：91110105MA001A6592，住所：北京市朝阳区朝阳路8号7层1单元713。

经查：上述公司拖欠段××、马××等13名劳动者2018年4月至7月工资149920.3元，2018年8月22日，朝阳区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未支付段××、马××等12名劳动者工资；2018年9月20日，朝阳区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付段××、马××等12名劳动者工资139203.6元，并加付69601.8元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。朝阳区人力社保局将依法向人民法院申请强制执行。

7翰林经纬科技（北京）有限公司拖欠劳动报酬案

翰林经纬科技（北京）有限公司，法定代表人：张涛，统一社会信用代码：91110105684361308G ，住所：北京市朝阳区东三环北路2号6层701 。

经查：上述公司拖欠蒋×、陈×等70名劳动者2018年3月至7月工资2735358.69元，2018年9月30日，朝阳区人力社保局依法向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未支付蒋×、陈×等64名劳动者工资；2018年10月30日，朝阳区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付蒋×、陈×等64名劳动者工资2539023.24元，并加付1269511.62元赔偿金。该公司逾期未履行行政处理决定。朝阳区人力社保局将依法向人民法院申请强制执行。

8北京聚睿智能科技有限公司拖欠劳动报酬案

北京聚睿智能科技有限公司，法定代表人：刘伟，统一社会信用代码：91110108MA0058UB75，地址：北京市海淀区西四环中路19号1号楼5层-563号。

经查：上述公司拖欠李××、瞿×等91名劳动者2017年6月至8月工资3556119.17元，2017年9月29日，海淀区人力社保局对该公司下达《责令（限期）改正通知书》,该公司逾期未改正；2017年10月30日，海淀区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付李××、瞿×等91名劳动者工资3556119.17元，并加付1778059.59元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。2018年7月24日，海淀区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，2018年8月20日，海淀区人民法院裁定准予执行，目前正在执行中。

9北京得瑞厚璞科技有限公司拖欠劳动报酬案

北京得瑞厚璞科技有限公司，法定代表人：胡雨岚，统一社会信用代码：91110105335594701D，住所：北京市海淀区中关村南大街乙12号院1号楼2层北区B-025。

经查：上述公司拖欠邓××、王×等13名劳动者2017年6月至8月的工资519819.84元，2017年9月29日，海淀区人力社保局对该公司下达《责令（限期）改正通知书》,该公司逾期未改正；2017年10月30日，海淀区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付邓××、王×等13名劳动者工资519819.84元，并加付259909.92元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。2018年7月24日，海淀区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，2018年8月24日，海淀区人民法院裁定准予执行，目前正在执行中。

10北京和通互联科技有限公司拖欠劳动报酬案

北京和通互联科技有限公司，法定代表人：胡雨岚，统一社会信用代码：91110108MA007EYXXP，住所：北京市海淀区上庄镇上庄路115号院一层1144号。

经查：上述公司拖欠杨××、王×等63名劳动者2017年6月至8月工资2570483.35元，2017年9月29日，海淀区人力社保局对该公司下达《责令（限期）改正通知书》,该公司逾期未改正；2017年10月30日，海淀区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付杨××、王×等63名劳动者工资2570483.35元，并加付1285241.68元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。2018年7月24日，海淀区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，2018年8月24日，海淀区人民法院裁定准予执行，目前正在执行中。

11北京华夏物联科技有限公司拖欠劳动报酬案

北京华夏物联科技有限公司，法定代表人：胡雨岚，统一社会信用代码：91110108MA007ER N3K，住所：北京市海淀区上庄镇上庄路115号院一层1143号。

经查：公司拖欠刘××、顾×等99名劳动者2017年6月至8月工资4325878.23元，2017年9月29日，海淀区人力社保局对该公司下达《责令（限期）改正通知书》,该公司逾期未改正；2017年10月30日，海淀区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付刘××、顾×等99名劳动者工资4325878.23元，并加付2162939.12元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。2018年7月24日，海淀区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，2018年8月24日，海淀区人民法院裁定准予执行，目前正在执行中。

12北京嘉安惠捷科技有限公司拖欠劳动报酬案

北京嘉安惠捷科技有限公司，法定代表人：胡雨岚，统一社会信用代码：91110108MA007NNK8Q，住所：北京市海淀区清河火车站东路9号院内1001号东亮鸿福酒店一层1068室。

2017年9月26日，海淀区人力社保局对北京嘉安惠捷有限公司进行日常巡视检查，发现该公司涉嫌拖欠劳动者工资。

经查：上述公司拖欠王×、易××等5名劳动者2017年6月至8月工资94384.4元，2017年9月29日，海淀区人力社保局对该公司下达《责令（限期）改正通知书》,该公司逾期未改正；2017年10月30日，海淀区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付王×、易××等5名劳动者工资94384.4元，并加付47192.2元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。2018年7月24日，海淀区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，2018年8月16日，海淀区人民法院裁定准予执行，目前正在执行中。

13北京溢思得瑞智能科技研究院有限公司拖欠劳动报酬案

北京溢思得瑞智能科技研究院有限公司，法定代表人：李加惠，统一社会信用代码：91110108MA005UR83K，住所：北京市海淀区上地五街16号1号楼1层1136室。

经查：上述公司拖欠张××、李××等92名劳动者2017年6月至8月的工资4363979.65元，2017年9月29日，海淀区人力社保局对该公司下达《责令（限期）改正通知书》,该公司逾期未改正；2017年10月30日，海淀区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付张××、李××等92名劳动者工资4363979.65元，并加付2181989.83元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。2018年7月24日，海淀区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，2018年8月16日，海淀区人民法院裁定准予执行，目前正在执行中。

14北京志勤科技有限责任公司拖欠劳动报酬案

北京志勤科技有限责任公司，法定代表人：胡雨岚，统一社会信用代码：9111010831826046X7，住所：北京市海淀区中关村南大街乙12号院1号楼2层北区B-027。

经查：上述公司拖欠薛×、马××等148名劳动者2017年6月至8月工资6046813.33元，2017年9月29日，海淀区人力社保局对该公司下达《责令（限期）改正通知书》,该公司逾期未改正；2017年10月30日，海淀区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付148名劳动者工资6046813.33元，并加付3023406.67元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。2018年7月24日，海淀区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，2018年8月16日，海淀区人民法院裁定准予执行，目前正在执行中。

15北京智联云科技产业发展有限公司拖欠劳动报酬案

北京智联云科技产业发展有限公司，法定代表人：胡雨岚，统一社会信用代码：91110108MA007EPX2C，住所：北京市海淀区清河火车站东路9号院内1001号东亮鸿福酒店一层1067室。

经查：上述公司拖欠肖×、彦××等13名劳动者2017年6月至8月工资607957.47元，2017年9月29日，海淀区人力社保局对该公司下达《责令（限期）改正通知书》,该公司逾期未改正；2017年10月30日，海淀区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付13名劳动者工资607957.47元，并加付309978.77元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。

2018年7月24日，海淀区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，2018年8月16日，海淀区人民法院裁定准予执行，目前正在执行中。

16北京智通汇达科技有限公司拖欠劳动报酬案

北京智通汇达科技有限公司，法定代表人：李加华，统一社会信用代码：91110108MA007NA52K，住所：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座13层1302。

经查：上述公司拖欠权×、洪×等18名劳动者2017年6月至8月工资540903.82元，2017年9月29日，海淀区人力社保局对该公司下达《责令（限期）改正通知书》,该公司逾期未改正；2017年10月30日，海淀区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付18名劳动者工资540903.82元，并加付270451.91元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。2018年7月24日，海淀区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，2018年8月24日，海淀区人民法院裁定准予执行，目前正在执行中。

17创新城（北京）科技有限公司拖欠劳动报酬案

创新城（北京）科技有限公司，法定代表人：胡雨岚，统一社会信用代码：91110108MA00B90A34，住所：北京市海淀区地锦路7号院14号楼1层101（A-06）。

经查：上述公司拖欠宋××、文××等12名劳动者2017年6月至8月工资304489.87元，2017年9月29日，海淀区人力社保局对该公司下达《责令（限期）改正通知书》,该公司逾期未改正；2017年10月30日，海淀区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付12名劳动者工资304489.87元，并加付167092.67元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。2018年7月24日，海淀区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，2018年8月16日，海淀区人民法院裁定准予执行，目前正在执行中。

18北京薯颐阁餐饮管理有限公司拖欠劳动报酬案

北京薯颐阁餐饮管理有限公司，法定代表人：熊校军，统一社会信用代码：91110106318269608F，住所：北京市丰台区华源四里甲7号楼1层13#-F07。

经查：上述公司拖欠高××2017年9月至12月工资21935元，拖欠陈×× 2016年10月至12月、2017年10月至12月工资18274元，2018年10月16日，丰台区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正，且不知去向。丰台区人力社保局正在将案件移送公安机关。

19北京慧生活建筑装饰工程有限公司拖欠劳动报酬案

北京慧生活建筑装饰工程有限公司，法定代表人：王挺，统一社会信用代码：91110111MA008TUF3G,住所：北京市房山区佛子庄乡陈家台村西街73号内2号。

经查：上述公司拖欠刘××、王××等13名劳动者2017年10月至12月工资107688.94元，2018年3月5日，丰台区人力社保局对该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正，2018年3月23日，丰台区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付13名劳动者工资107688.94元，并加付53844.47元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定，且不知去向。北京市丰台区人力社保局正在将案件移送公安机关。

20汉唐乐上（北京）科技有限责任公司拖欠劳动报酬案

汉唐乐上（北京）科技有限责任公司，法定代表人：李涛，统一社会信用代码：91110106348326861F,住所：北京市丰台区南四环西路188号十二区1号楼二层。

经查：上述公司拖欠夏×、王×等7名劳动者2016年9月至12月、2017年3月至5月期间的工资302832.16元，2017年7月12日，丰台区人力社保局对该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正，2017年8月3日，丰台区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付7名劳动者工资302832.16元，并加付151416.08元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。2018年4月20日，丰台区人力社保局依法向人民法院申请强制执行。

拖欠劳动报酬案

21北京冠城药业有限公司拖欠劳动报酬案

北京冠城药业有限公司，法定代表人：张旭峰，统一社会信用代码：911101137513070700，住所：北京市顺义区北石槽镇中北工业区。

经查：上述公司拖欠王××、孟××等27名劳动者2017年5月-6月工资100082.5元。2017年8月28日，顺义区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正；2017年9月15日，顺义区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付27名劳动者工资100082.5元，并加付50041.25元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。

2018年4月9日，顺义区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，5月10日顺义区人民法院准予执行，目前正在执行中。

22中山市爱美泰电器有限公司拖欠劳动报酬案

中山市爱美泰电器有限公司，法定代表人：张灵潭，统一社会信用代码：91442000779975230D，住所：广东省中山市黄圃镇大雁工业区雁东五路（雁南路与雁东五路交汇处）。

经查：上述公司拖欠孔××、任××等12名劳动者2017年9月-11月的工资136800元。2018年10月9日，顺义区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正；2018年10月30日，顺义区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付12名劳动者工资136800元，并加付136800元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。顺义区人力社保局将申请人民法院强制执行。

23英特华（北京）国际文化交流中心拖欠劳动报酬案

英特华（北京）国际文化交流中心，法定代表人：杨志明，统一社会信用代码：911101057355768362，住所：北京市朝阳区团结湖南路2号。

经查：英特华（北京）国际文化交流中心拖欠李×、蔡×等269名劳动者2015年10月至2016年5月的工资8082587.73元。2016年8月5日，通州区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正；2016年9月6日，通州区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付269名劳动者工资8082587.73，并加付4041293.87元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。2017年4月12日，通州区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，5月5日北京市通州区人民法院准予执行，目前正在执行中。

24英特嘉华（北京）电子商务有限公司拖欠劳动报酬案

英特嘉华（北京）电子商务有限公司，法定代表人：杨志明，统一社会信用代码：91110112076620433M，住所：北京市通州区物流基地兴贸二街16号597室。

经查：上述公司拖欠赵××、郭××等348名劳动者2015年9月至2016年5月的工资4612615.55元。2016年8月5日，通州区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正；2016年9月6日，通州区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付348名劳动者的工资4612615.55元，并加付2306307.78元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。2017年4月12日，通州区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，5月5日北京市通州区人民法院准予执行，目前正在执行中。

25北京怀柔北宅村龙泉养老照料中心拖欠劳动报酬案

北京怀柔北宅村龙泉养老照料中心，法定代表人：吴丽娜，统一社会信用代码：5211011631791015XX，住所：北京市怀柔区桥梓镇北宅村249号。

经查：上述公司拖欠侯×等72名劳动者2016年10月至2017年9月的工资1174000元。2018年2月6日，怀柔区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正。2018年2月9日，怀柔区人力社保局依法将该案移送公安机关。

26孝感市楚燕建筑劳务有限责任公司拖欠劳动报酬案

孝感市楚燕建筑劳务有限责任公司，法定代表人：刘新初，统一社会信用代码：91420902739146673Y；住所：孝感市孝南区杨店镇桃花驿大道76号政府院内。

经查：上述公司拖欠杨××、陈××等33名劳动者2016年8月至2017年12月工资4163200元。2018年2月2日，大兴区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正，且不知去向。2018年2月12日，大兴区人力社保局依法将该案移送公安机关。

27北京顺来福富贵餐饮管理有限公司拖欠劳动报酬案

北京顺来福富贵餐饮管理有限公司，法定代表人：姜爱军，统一社会信用代码：9111011134425299X5，住所：北京市房山区城关北大街50号8幢、10幢。

经查：上述公司拖欠李××、赵×等25名劳动者2017年10月至12月工资218917元。2018年1月23日，房山区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正；2018年3月19日，房山区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付25名劳动者工资218917元，并加付109458.5元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。2018年11月1日，房山区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，11月22日，房山区人民法院准予执行，目前正在执行中。

28北京昊瑞通建设工程有限公司拖欠劳动报酬案

北京昊瑞通建设工程有限公司，法定代表人：杜文全，统一社会信用代码：91110113078591090H，住所：北京市顺义区杨镇纵二路7-43号。

经查：上述公司拖欠赵××、吴××等43名劳动者2018年3月至8月工资800000元。2018年10月12日，房山区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正；2018年11月9日，房山区人力社保局依法对该公司经责令改正拒不改正的行为作出罚款20000元的行政处罚决定。现该公司已履行行政处罚决定并支付赵××、吴××等43名劳动者工资800000元。

29河北朝晖建筑劳务分包有限公司拖欠劳动报酬案

河北朝晖建筑劳务分包有限公司，法定代表人：王玉梅，统一社会信用代码：91130400694674041L，住所：邯郸市复兴区铁西北大街136号。

经查：上述公司拖欠刘××、张××等8名劳动者2017年2月至2018年1月的工资125800元。2018年5月22日，密云区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正；2018年6月8日，密云区人力社保局对该公司经责令改正拒不改正的行为依法作出罚款2000元的行政处罚决定。现该公司已履行行政处罚决定并支付8名劳动者工资125800元。

30北京市密云县建筑设计所拖欠劳动报酬案

北京市密云县建筑设计所，法定代表人：张永钢，统一社会信用代码：91110228MA004AHH31，住所：北京市密云区车站路（沙河早市西口南200米）。

经查：上述公司拖欠郑××、徐××等9名劳动者2017年10月至11月工资70285.4元。2018年1月10日，密云区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正；2018年1月25日，密云区人力社保局依法作出行政处理决定，责令该公司支付9名劳动者工资70285.4元，并加付35142.7元赔偿金，该公司逾期未履行行政处理决定。2018年8月15日，密云区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，8月30日，密云区人民法院准予执行，目前正在执行中。

31北京市盛世施恩装饰有限公司拖欠劳动报酬案

北京市盛世施恩装饰有限公司，法定代表人：刘顺全，统一社会信用代码：91110106684388661F，住所：北京市丰台区华源一里8号院4号楼2门303室。

经查：上述公司拖欠任××、赵××等28名劳动者工资254270元。2018年6月6日，平谷区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正，且不知去向。

2018年9月10日，平谷区人力社保局依法将案件移送公安机关。

责令改正拒不改正案

32北京美达斯市政工程有限公司经责令改正拒不改正案

北京美达斯市政工程有限公司，法定代表人：郭建平，统一社会信用代码：911101177003397932，住所：北京市平谷区平谷镇府前街36号。

经查：2017年8月4日，东城区人力社保局向该公司下达《调查询问书》，该公司未按照《调查询问书》的要求提供与案件调查内容相关的部分材料，2017年9月14日，东城区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期仍未提供相关资料,致使劳动者投诉的拖欠工资问题无法核实。

2017年11月28日，东城区人力社保局对该公司经责令改正拒不改正的行为作出罚款20000元的行政处罚决定，该公司逾期未履行行政处罚决定，东城区人力社保局已依法向人民法院申请强制执行。

33踢轮胎(北京)科技股份有限公司经责令改正拒不改正案

踢轮胎(北京)科技股份有限公司，法定代表人：童长春，统一社会信用代码：91110101MA004TQP8Q，住所：北京市东城区东中街29号（29-1南写字楼四层F号）。

经查：2017年6月12日，东城区人力社保局向该公司下达《调查询问书》，该公司未按照《调查询问书》的要求提供与案件调查内容相关的部分材料，2017年7月11日，东城区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期仍未提供相关资料,致使劳动者举报的拖欠全体员工工资问题无法核实。

2017年9月12日，东城区人力社保局对该公司经责令改正拒不改正的行为作出罚款20000元的行政处罚决定，该公司逾期未履行行政处罚决定，2018年6月1日，东城区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，2018年6月11日，东城区人民法院裁定准许执行。该公司已向5名劳动者支付了被拖欠的工资。

34五度鲜电子商务（北京）有限公司经责令改正拒不改正案

五度鲜电子商务（北京）有限公司，法定代表人：杨立群，统一社会信用代码：91110108096069343W；住所：北京市海淀区万泉河路小南庄400号北京龙都宾馆B45。

经查：2017年2月17日，大兴区人力社保局向该公司下达《调查询问书》，该公司未按照《调查询问书》的要求提供与案件调查内容相关的材料，2017年5月26日，大兴区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期仍未提供相关资料,致使劳动者投诉的拖欠工资问题无法核实。

2017年12月8日，大兴区人力社保局对该公司经责令改正拒不改正的行为作出罚款20000元的行政处罚决定，该公司逾期未履行行政处罚决定，2018年10月30日，大兴区人力社保局依法向人民法院申请强制执行， 11月2日，大兴区人民法院裁定准予执行，目前正在执行中。该公司已支付5名劳动者工资41337.64元。

35北京艺海星图教育科技有限公司经责令改正拒不改正案

北京艺海星图教育科技有限公司，法定代表人：王利斌，统一社会信用代码：91110106596023691E；住所：北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼3层309室。

经查：2017年2月17日，大兴区人力社保局向该公司下达《调查询问书》，该公司未按照《调查询问书》的要求提供与案件调查内容相关的材料，2017年6月2日，大兴区人力社保局向该公司下达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期仍未提供相关资料,致使劳动者投诉的拖欠工资问题无法核实。2017年11月13日，大兴区人力社保局对该公司经责令改正拒不改正的行为作出罚款20000元的行政处罚决定，该公司逾期未履行行政处罚决定，2018年10月8日，大兴区人力社保局依法向人民法院申请强制执行， 10月15日，大兴区人民法院裁定准予执行，目前正在执行中。

逾期仍不缴纳社会保险案

36北京鹅和鸭农庄有限责任公司逾期仍不缴纳社会保险案

北京鹅和鸭农庄有限责任公司, 法定代表人：张奇敏，统一社会信用代码：91110116700042316B，住所：北京市怀柔区桥梓镇北宅村南。

经查：上述公司未依法缴纳2016年9月至2017年9月的社会保险费， 未依法为邰××、苗××、刘××等三人缴纳2011年7月至2015年12月的社会保险费，共欠缴社会保险费485213.72元，2017年10月25日，怀柔区社会保险事业管理中心向该公司下达《限期补缴通知书》，该公司逾期未履行。2018年1月15日，怀柔区人力社保局对该公司逾期仍不缴纳社会保险费的行为作出罚款1455641.16元的行政处罚决定，该公司逾期未履行行政处罚决定，2018年10月7日，怀柔区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，2018年10月29日，怀柔区人民法院裁定准予执行，目前正在执行中。

37尚艺雅居餐饮管理（北京）有限公司逾期仍不缴纳社会保险案

尚艺雅居餐饮管理（北京）有限公司, 法定代表人：朱春飞，统一社会信用代码：91110116059219517W，住所：北京市怀柔区青春路丙2号1幢三层。

经查：上述公司未依法缴纳2016年8月至2017年9月的社会保险费72886.51元，2017年10月27日，怀柔区社会保险事业管理中心向该公司下达《限期补缴通知书》，该公司逾期未履行。2018年1月15日，怀柔区人力社保局对该公司逾期仍不缴纳社会保险费的行为作出罚款218659.53元的行政处罚决定，该公司逾期未履行行政处罚决定，2018年10月16日，怀柔区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，2018年10月23日，怀柔区人民法院裁定准予执行，目前正在执行中。

38艺天下影视文化传媒（北京）有限公司逾期仍不缴纳社会保险案

艺天下影视文化传媒（北京）有限公司, 法定代表人：张奇敏，统一社会信用代码：911101166923092519，住所：北京市怀柔区桥梓镇北宅村南（北京凯曼商贸公司院内）。

经查：上述公司未依法缴纳2016年10月至2017年9月的社会保险费69515.77元，2017年10月25日，怀柔区社会保险事业管理中心向该公司下达《限期补缴通知书》，该公司逾期未履行。2018年1月15日，怀柔区人力社保局对该公司逾期仍不缴纳社会保险费的行为作出罚款208547.31元的行政处罚决定，该公司逾期未履行行政处罚决定，2018年10月17日，怀柔区人力社保局依法向人民法院申请强制执行，2018年10月24日，怀柔区人民法院裁定准予执行，目前正在执行中。

违法延长劳动者工作时间案

39北京和信汽车部件有限公司违法延长劳动者工作时间案

北京和信汽车部件有限公司，法定代表人：朴荣万，统一社会信用代码：911100007426023934，住所：北京市平谷区北京兴谷工业开发区11号区。

经查：上述公司实行标准工时制度， 2018年4月安排关××、彭××等209名劳动者延长工作时间超过36小时，2018年7月3日，平谷区人力社保局向该公司下达《责令（限期）改正通知书》，7月19日对该公司违法延长劳动者工作时间的行为给予警告，并罚款104500元。

该公司按期履行行政处罚决定，并进行了整改。

40时代天成（北京）环境管理有限公司违法延长劳动者工作时间案

时代天成（北京）环境管理有限公司，法定代表人：陈兆杰，统一社会信用代码：911101140696345708，住所：北京市昌平区东小口镇东路400号院3号楼13层3单元1606。

经查：上述公司实行标准工时制度，2018年1月至4月安排劳动者延长工作时间，其中：安排杨××、荆××等11名劳动者每月延长工作时间超过36小时，均未依法支付加班工资，2018年7月4日，昌平区人力社保局向该公司下达《责令（限期）改正通知书》，7月12日对该公司违法延长劳动者工作时间的行为给予警告，并罚款2200元。

该公司按期履行行政处罚决定，进行了整改，并为杨××、荆××等45名劳动者补发加班工资119171.5元。

(责编：仝宗莉、杨曦)