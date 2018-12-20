原标题：央行本周累计投放流动性4000亿元

本报讯(记者 程婕）央行昨日下午发布消息称，进一步增加流动性投放，市场流动性合理充裕。央行称，昨日通过央行公开市场逆回购操作投放流动性600亿元，本周以来已累计投放4000亿元，保持了市场流动性合理充裕，银行体系流动性总量上升，市场利率走势平稳，今日DR007（7天期回购利率）加权平均利率为2.67%，比前日下降2个基点。

昨日上午，为维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了600亿元逆回购操作。其中7天期限400亿元，14天期限200亿元，利率仍然保持不变，鉴于当日无逆回购到期，央行实现600亿元流动性净投放。这已是央行连续第三日净投放。

本周一即12月17日，央行时隔36个工作日重启逆回购操作，净投放1600亿。18日，央行开展1800亿元逆回购操作，当日实现净投放1800亿元。

由于前日市场资金面仍然趋紧，有市场人士已预期到昨日央行会再次开展逆回购操作。他们认为，目前是否开展公开市场操作都属于技术性微调，主要为了熨平跨年资金面波动，未来央行会继续维持中性适度的货币环境，以疏通货币传导机制。

中信固收团队认为，年底较大规模资金到期可能进一步加大资金面的波动，本次央行重启逆回购操作将是年底流动性安排的序幕，央行大概率在12月24日再开展流动性净投放对冲逆回购到期影响，完成资金面稳定安全跨年。

华泰证券首席宏观分析师李超认为，今年年底仍有降准概率，预计明年还有3-4次降准。他同时认为，短期难见降息，明年年中附近才可能有降息，且预计央行将调整政策利率，而非基准利率，未来“两轨并一轨”的趋势较为明确，大概率不会调整基准利率。

(责编：仝宗莉、杨曦)