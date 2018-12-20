原标题：深圳发布新规降低保障房地价水平

深圳市规划和国土资源委员会近日发布的《深圳市地价测算规则》（征求意见稿）显示，今后，深圳将新增公共租赁住房、安居型商品房及人才住房的地价标准，并专门设置了“不得转让的公共租赁住房、安居型商品房、人才住房”产权调节系数，进一步降低保障性住房的地价水平。

据了解，本次《规则》的修订将就落实产业用地类别化供应，深化土地有偿使用方面，从地价政策方面进行了充分的衔接，目的是通过有效的地价政策调节手段，促进土地资源的供给侧改革，实现土地资源，特别是工业及其他产业用地有效配置。在地价管理层面，支持多渠道供应安居型商品房、人才住房的政策要求。新增了公共租赁住房、安居型商品房及人才住房的地价标准，并专门设置了“不得转让的公共租赁住房、安居型商品房、人才住房”产权调节系数，进一步降低保障性住房的地价水平。

文/实习记者 王荣辉

(责编：仝宗莉、杨曦)