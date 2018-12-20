原标题：湖南隆回县回应“学生倒营养餐奶”

学生们将奶倒入排水沟视频截图

一条“贫困县学生把营养餐奶倒入水沟”的视频，连日来将湖南隆回县罗洪中心小学推到舆论风口。尽管涉事学校的责任人曾回应媒体称，“因为天气太冷，有学生喝不完，怕过期才倒掉”。但这一说法也引来诸多质疑：被倒掉的牛奶是否存在质量问题？天冷喝不完，为何不让学生带回家？

12月19日，隆回县官方回应称，“学生把奶倒入水沟”一事反映出该县在学生营养午餐供应管理和服务上的问题。目前，当地已成立联合调查组进行调查，并责成教育主管部门协同供应企业立即整改，提高服务质量，提供差异化服务。

贫困县部分学生倒掉营养餐奶

12月15日，有网友拍摄到一段事发于湖南隆回县罗洪中心小学，“学生将营养餐牛奶倒入水沟”的视频。视频中，几名学生围聚在水沟边，把牛奶倒空后，将盒子踩扁。拍摄者称“学校发的饼干、牛奶，因为不能带回家，只能倒掉。”

视频曝光后引发争议。有网友指责学校“太浪费”，也对学校“不让带回家”的规定提出质疑。公开资料显示，隆回县是湖南省20个国家级贫困县之一。学生倒掉的是当地政府免费提供给学生的营养餐，包含一盒牛奶和一包饼干。

罗洪中心小学的曾姓校长接受媒体采访时表示，视频中曝光的情况属实，“营养餐由县里统一配送、统一发放、统一时间食用的。”他称，因为冬季天气冷，牛奶也是冷的，所以学生没喝完。至于为何要“倒掉”，校长解释说，担心牛奶被孩子带回家搁置太久，会出现过期情况。

曾校长还称，之前有学生家长反映说，怀疑学校发过期牛奶，“实际上是学生将牛奶放在包里放了几个月，过期了再拿出喝，被家长看到了。也是那件事让我们觉得学生把牛奶带回去是个安全隐患。”但他也承认，（倒掉牛奶）确实很浪费。

企业否认“牛奶过期、质量不好”

除了被指浪费，也有网友发问：配送的牛奶是否因口味不好导致孩子不爱喝？是否存在质量问题？

北京青年报记者了解到，学生饮用的“湘蜜学生牛奶”，由湖南湘蜜乳业有限公司生产。该公司官方网站介绍，其是湘中南唯一国家学生奶定点生产企业。

12月19日，该企业法定代表人姜先生回应北青报记者称，隆回县罗洪中心小学的营养午餐奶确由该企业配送。他称，“学生牛奶都是按照（标注的）配方生产的，不存在产品质量不好或口味不佳的问题。牛奶的保质期为6个月，我们敢保证，配送到学校和学生手中的牛奶，都在保质期内，没有过期。”

早在2016年1月，就有隆回县学生家长通过红网“问政湖南”平台反映：湘蜜乳业没有供奶资质却垄断隆回县300多所学校学生奶供应的问题。文章称，孩子们反映学校发的“湘蜜”学生奶不好喝，认为存在“质量问题”。“有的喝一口就想吐了，还有一些学生直接将发放的牛奶扔掉，非常可惜。”

对此，2016年1月24日，隆回县委宣传部回应称，湖南湘蜜乳业有限公司是该县本土乳制品企业，于2012年拿到原“学奶办”颁发的学生奶认证标识，并按照要求依法依规供应学生奶，2015年底，该公司原“学奶证”到期。

上述情况说明内容显示，根据2013年农业部和教育部等部委联合下发的《关于调整学生饮用奶计划推广工作方式的通知》（农垦发〔2013〕3号）要求，学生饮用奶作为一般乳制品，统一纳入相关职能部门的生产和质量监管，只要符合国家乳制品生产要求，具有相关职能部门颁发的“乳制品生产许可证”的企业即可生产供应学生牛奶。

回应中还提到，“湘蜜乳业拥有职能部门颁发的乳制品生产许可证，并按照国家法律法规进行检验检测，所有生产设备和流程符合国家相关标准，无需另行申请学生奶标识。因此，该公司提供学生奶符合有关行业规定。”

当地责成教育部门和供应企业立即整改

事发后，不少网友提出多样化建议：如果因天冷喝不完倒掉，可由当地教育部门或学校发放加热牛奶的工具；或标注领取日期和姓名后，交由学生带回家。也有人建议学校和企业协商，提供多种口味的牛奶或热豆浆等替代物，给学生更多选择。

针对此事，12月19日，隆回县官方通过隆回新闻网发布回应称，近日，网传“隆回一学校学生把奶倒入水沟”一事，反映了该县在学生营养午餐供应管理和服务上的问题。对此，县委、县政府高度重视，立即成立联合调查组进行调查。并责成教育主管部门协同供应企业立即整改，提高服务质量，提供差异化服务，责成教育主管部门加强对学生营养奶的政策宣传，加强对学生的教育和引导。

企业负责人则表示，已经接到通知，目前正在与相关部门协商整改措施，具体细节暂不便透露。

文/本报记者 张雅 实习生 施世泉

综合新华社

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