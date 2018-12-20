原标题：2019年首套房支持性政策或将强化 需求端限购不会放松

主持人孙华：备受关注的中央经济工作会议将于近期召开。从往年的经验来看，中央经济工作会议是对明年整体的经济形势和工作目标进行定调。那么明年货币政策、财税政策、房地产政策会有哪些变化，今日本报记者采访专家学者给予前瞻性解读。

本报记者 杜雨萌

距离2016年北京“930”调控政策已过去两年有余，从效果上看，当前无论是房地产开发投资数据，或是销售金额及销售面积，其降温态势越发明显，尤其是此前持续上涨的首套房贷利率，也于11月份开始停涨。

来自融360的数据显示，在其监测的全国35个城市533家银行中，11月份全国首套房贷平均利率为5.71%，虽然同比去年11月份的5.36%仍小幅上涨0.35个百分点，但从环比来看，已与10月份持平。具体来看，有23家银行分（支）行首套房贷款利率上升，占比4.32%，较上月减少4家；有15家银行分（支）行回调利率，较上月减少4家；有494家银行分（支）行首套房贷款利率较上月持平，占比92.68%。

“近期，首套房贷利率滞涨确实表现得比较明显，这除了能反映出市场流动性向好以外，对于房地产市场来说，首先利好于刚需。”昨日，58安居客房产研究院首席分析师张波在接受《证券日报》记者采访时表示，但要注意的是，房贷利率滞涨并不意味着楼市调控放松。

张波称，目前政府对于房企的资金面管控依然较为严格，而从目前房贷利率下调的时间点和节奏来看，其本身并不是调控放松的表现，但从实际产生的作用来说，确实会在一定程度上对楼市形成利好，刺激刚需的购房需求。

东方金城首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时分析称，近期部分城市房贷利率出现松动，主要是受到房贷市场供需平衡变化影响，即经历多次“降准”后，银行总体信贷额度进入相对宽松状态，银行部门有动力通过利率边际调降扩大房贷规模；从需求端来看，最近一段时间，房地产市场持续降温，房贷需求不振，也对部分城市房贷利率下调起到一定的推动作用。

王青认为，根据当前房贷市场供需格局演化态势，年底前房贷利率有可能进入一个“平顶期”，即进一步上行的动力削弱，但掉头向下的可能性也不大，且各类房地产调控政策也不会出现松动。这主要源于当前房价仍驻扎在高位，抑制房地产泡沫膨胀是稳定宏观杠杆率和防范系统性金融风险的重点所在。在当前局面下，通过启动房地产市场“稳增长”的可能性和必要性均很低。由此，近期部分城市房贷利率下调，更多体现了供需格局变化后的市场自发调整过程，并非释放房地产调控政策转向信号，也不会对各地渐趋冷却的市场情绪带来明显提振。

展望未来，张波预计，房地产市场环境将继续严控，且长短结合的调控节奏会继续保持。在落实长效机制的基础上，预计明年需求端限购不会放松，但针对首套房的支持性政策或将强化。

(责编：朱江、杨曦)