原标题：明年赤字率或提至3% 专家预计规模达3万亿元

本报记者 包兴安

中央经济工作会议即将召开。市场期待更积极的财政政策，专家认为，2019年有必要将赤字率提高到3%，同时，进一步降低增值税税率。

全国政协常委、瑞华会计师事务所管理合伙人张连起对《证券日报》记者表示，2019年财政政策会更积极，要加力增效。预算赤字率、地方债发行规模、更大力度的降税和更明显的减费都会有较大提升。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙对《证券日报》记者表示，最近，国务院总理和财政部部长承诺2019年“实施更大规模的减税、更加明显的降费”，因此2019年更加积极的财政政策值得期待，更有力度的减税降费和扩大支出将成为两个主要方向。

中国社会科学院财经战略研究院副研究员蒋震告诉记者，减税将主要聚焦在降低增值税等间接税方面。

张连起建议，增值税税率最高档由16%降为13%，其余二档归并。企业所得税税率可阶段性从25%下调至20%。2019年有必要将赤字率提高到3%。

张连起说，这是解决“经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露”等矛盾的现实需要。

2018年安排财政赤字2.38万亿元，赤字率从2017年预算的3%降至2.6%，下降0.4个百分点。

黄志龙表示，根据历史经验和当前的财政收支状况，尽管有许多学者希望2019年中国财政赤字率能够突破3%的警戒线，但鉴于中国经济长期为全球经济、财政和债务状况的“优等生”，突破3%的可能性比较小，但设定为3%的可能性仍值得期待。

基于这一财政赤字率，黄志龙测算，2019年中国财政赤字规模大约为3万亿元，假设这3万亿元的赤字在扩大支出和减税规模的结构比例与2018年一致，那么减税的规模大约为1.64万亿元，用于扩大支出方面的赤字规模为1.36万亿元左右。

此外，黄志龙表示，2018年全国地方政府债的发行规模大约为4.3万亿元，其中地方政府债务置换债券大约为2万亿元。由于2015年启动的地方政府置换债券三年过渡期基本结束。由此可以预测，2019年地方政府债券发行规模在2.5万亿元至3万亿元左右。

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