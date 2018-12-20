原标题：财政部： 积极开展财政大数据应用

本报记者 包兴安

12月11日，财政部召开网络安全和信息化领导小组会议，传达学习习近平总书记关于网络安全和信息化的重要讲话精神，审议《财政部网络安全和信息化建设管理办法》，听取财政网络安全工作情况汇报。财政部党组书记、部长、部网信领导小组组长刘昆出席并作讲话。

刘昆指出，财政作为国家治理的基础和重要支柱，迫切需要运用信息化手段推动现代财政制度建立、助力财政治理能力提升。加快推进财政网信工作是贯彻落实网络强国战略的自觉行动，是推进财政治理体系和治理能力现代化建设的重要手段，是更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用的重要支撑。近年来财政网信工作服务财政管理与改革成效显现，信息系统整合和信息资源共享迈出重大步伐，财政公共服务水平有效提升，网络安全保障能力显著增强。

刘昆要求，财政部要深入学习习近平总书记重要讲话精神，把思想和行动统一到讲话精神上来，把智慧和力量凝聚到党中央决策部署要求上来，进一步深化认识、提高站位、立足全局，全面分析财政网信工作面临的新形势新要求，进一步完善规划设计；大力推进信息系统集中化部署，支撑财政预算、国库管理业务横向到边、纵向到底的管理目标；积极开展财政大数据应用，着力推动财政网信工作从以“流程为主线”向以“数据为核心”转变；深入贯彻总体国家安全观，不断强化财政网络安全建设，强化网络安全意识和责任落实。

(责编：朱江、仝宗莉)