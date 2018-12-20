地方债发行突破4.1万亿 2019地方债料加码发力稳投资

2019地方债料加码发力稳投资

业内预计明年发行规模或达4.5万亿，交通等补短板将加快推进

2018年我国地方政府债券发行临近收官。财政部19日数据显示，今年前11个月我国地方债发行已经突破4.1万亿元。作为财政政策更积极的重要表现，专项债三季度以来提速发行。专家预计，2019年地方债将继续加码发力促有效投资，发行规模或达约4.5万亿元，专项债券将持续扩容，助力交通基建等重点领域补短板。

数据显示，1至11月累计，全国发行地方政府债券41014亿元。其中，发行一般债券21913亿元，发行专项债券19101亿元；按用途划分，发行新增债券21232亿元，发行置换债券和再融资债券19782亿元。发行的新增债券中，新增一般债券8025亿元、占当年新增一般债务限额8300亿元的97%；新增专项债券13207亿元，占当年新增专项债务限额13500亿元的98%。截至2018年11月末，全国地方政府债务余额182903亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

今年我国安排新增地方政府专项债券额度1.35万亿元，比去年增加5500亿元。7月23日召开的国务院常务会议要求，加快1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，在推动在建基础设施项目上早见成效。

随后，财政部等部门积极采取多项措施，8月以来，财政部连发《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》等三份文件，明确9月、10月新增专项债发行进度。同时，银保监会也下发通知进一步增强银行承销意愿及配置意愿。一系列支持地方专项债发行的政策护航下，专项债从三季度起迎来发行高峰期。

“2018年，我国地方债发行的特点是前低后高。1-5月份地方债发行量明显偏低，6月份开始提速，7-9月份地方债发行量呈爆发式增长。”中国国际期货股份有限公司研究员汤林闽对《经济参考报》记者表示。

从整体发行结构来看，受三年债务置换窗口临近的影响，上半年置换专项债的发行规模较高，新增专项债券自6月启动发行，三季度大幅增加，8、9两月发行合计超过1万亿元。

业内专家指出，专项债的发行和使用是积极财政政策更加积极的重要体现，对于深化供给侧结构性改革、有效推进在建项目建设、稳妥化解隐性债务风险等，具有一举多得的政策效应。

“专项债发行明显提速，对基建投资起到一定支撑及拉动作用，为地方发展持续提供资金支持。”中诚信国际首席宏观分析师袁晓霞指出，伴随未来对专项债的支持政策陆续出台，新增专项债有望持续扩容，有利于拉动基建投资逐步回暖。

从目前专项债的发行种类来看，土地储备专项债券发行占比较大。从已发行专项债来看，募集资金多用于市政建设、交通运输、保障性住房建设安居工程等基础设施建设领域。

袁晓霞表示，大致估算，1至11月新增专项债中投向收费公路、轨道交通等基建资金约7400亿元。综合棚改和收费公路这两类存量规模较大的专项债，粗略估算专项债在项目投资中的占比约为27%-68%，能撬动的基建投资约为1.1-2.4万亿元。

事实上，今年以来，稳投资的信号逐渐加强。10月31日国务院印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，明确提出要聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板，加快推进已纳入规划的重大项目。

12月13日召开的中共中央政治局会议传递出2019年经济工作的重要信号。会议指出，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心。

业内预计，展望2019年，围绕提振消费、基建补短板、支持民营经济发展等方面，政策力度可能更大，以释放红利，提振信心，保持经济运行在合理区间。具体到地方债发行，预计在地方政府“开前门、堵后门”及拉动基建的政策需要下，新增专项债额度将进一步增加，项目收益专项债品种将不断创新，发行规模及试点范围有望进一步扩大，交通等重点短板领域将加快推进补短板。

多家市场机构预计，2019年地方债发行以新增债券为主，整体发行规模有望超过2018年。中诚信国际预计，2019年地方债总发行量约为4.8-5万亿元，新增债券或达3.2-3.5万亿元，新增专项债额度约2.2-2.4万亿元。中信建投预计，2019年新增专项债规模可能在1.5-2万亿元左右，预计2019年地方债供给规模在3.9-4.4万亿元左右。国金证券预计，2019年地方债发行量约4.57万亿元，新增债券发行限额或达3万亿元，新增专项债2万亿元。

汤林闽指出，2018年是地方债置换最后一年，这为2019年专项债的发行腾出了较大空间，再加上专项债相对一般债更具扩内需的作用，预计2019年新增专项债规模或有较大增加。

(责编：杨曦、仝宗莉)