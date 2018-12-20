原标题：专家：支持新经济 不等于支持盲目炒作

本报见习记者 刘伟杰

当前，我国经济正由高速增长转向高质量发展阶段，以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑的新经济正在加速形成，为我国经济发展增添新动能。过去一段时间，各金融监管部门不断积极表态支持新经济发展。与此同时，资本市场也需要不断丰富和完善相应的功能与制度，更加有效地助力新技术、新产业、新业态、新模式的发展壮大，多角度、多领域、多方式服务实体经济发展。

北京大学光华管理学院教授曹凤岐昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，资本市场支持新经济发展的态度是坚决和一贯的，未来资本市场需要在多维度“下力气”。目前，中央对新经济加大支持力度，打造即将上线的科创板。

申银万国证券研究所首席市场分析师桂浩明昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，受交易制度等各方面因素的影响，目前资本市场对新经济发展助益较低。

曹凤岐指出，需要进一步扩大资本市场的规模。诸如BAT等众多知名互联网企业去海外或香港上市，一部分原因是由于上市会吸引大量境外资金，因此，必须进一步扩大资本市场开放脚步以承载众多科创企业。

桂浩明认为，资本市场需支持新经济的发展，相应制度要根据市场的需要不断做出调整，不能一成不变。由于经济本身存在不确定性，因此不能因为某一个企业没有盈利就被拒绝进入资本市场。此外，支持新经济不等于支持盲目炒作，过去存在一些新经济公司泡沫虚大，资本应该去支持实体经济，反对盲目炒作。

曹凤岐还表示，最关键的问题是从制度和基础上建设好资本市场，极力避免“牛短熊长”态势，迎接科创企业的回归。未来打造科创板会与当前创业板相辅相成，创业板继续吸引中小企业，科创板服务于高市值企业，这将进一步丰富和完善我国资本市场制度和功能，为新兴科创企业、新兴经济的发展提供更多支持。

(责编：朱江、仝宗莉)