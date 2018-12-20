原标题：市场参与者要 守住诚信“生命线”

国家市场监督管理总局日前公布了《全国12358价格监管平台2018年11月分析报告》。报告指出，“双十一”期间网购类案件受理量逐年下降，网购及快递行业价格秩序良好。

价格欺诈仍然是消费者反映集中的问题，占比达到64%。举个例子：有消费者反映，某电商平台上电价优惠标明有“五折特权”的活动，但是在活动解释中又包括11秒五折、11分钟八折等多种形式，与页面宣传不一致。

暂且不论商家对此最终是作出何种解释的，笔者认为，既然标明有“五折特权”活动，那么，店家就应该切实地履行好当初的承诺，而不是以各种理由、各种手段“玩弄”消费者。这是一种不诚信的行为。

这让笔者不禁想到某些上市公司的不诚信行为。比如，有上市公司通过欺诈的方式，达到上市的目的。这种行为，不仅危害资本市场的健康有序运行，还会对投资者产生严重的伤害。所以，对于这样的公司，监管层的态度也是非常明确的，坚决予以打击，该退市的坚决予以退市。

人无信不立。 笔者认为，不管是上市公司欺诈上市，还是商家在售卖物品过程中存在欺诈行为，都是不诚信的表现。至于资本市场上所存在的欺诈发行、内幕交易、操纵市场等不诚信行为，监管部门的打击力度正不断加强。比如，最近证监会稽查部门召开重大案件办理工作调度推进会，集中督办10起典型案件，涉及“实际控制人操控上市公司信息披露节奏，使用他人账户连续买卖本公司股票，涉嫌内幕交易、操纵市场等多项违法”等行为。

应该说，监管层对于资本市场不诚信行为的打击力度是非常大的，但是，面对市场改革发展中不断出现的新情况、新问题，诚信体系建设需要进一步完善，需要与时俱进。同时，要加大处罚力度，让失信者付出代价，让守信者更加从容。

信用是市场经济的基石，各参与者只有牢牢守住这条“生命线”，我们的市场才会朝着更为健康稳定的方向发展。这需要大家的共同努力。

(责编：朱江、仝宗莉)