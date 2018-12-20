原标题：三大运营商加速5G布局 4家公司年报盈利有望超10亿元

自12月10日工信部向基础电信运营企业发放5G系统试验频率使用许可以来，近期国内三大运营商也纷纷加快布局的脚步，以期在即将全面到来的5G浪潮中抢占先机。

具体来看，12月12日，中国移动北京分公司已经携手华为率先在北京市国贸CBD完成了4.9GHz频段的5G基站测试及验证，实现单用户下载速率2.8Gbps。北京移动相关人士表示，4.9GHz首站开通，可以有力地加快推进5G 4.9GH在产业链发展，同时也标志着北京移动5G技术的试验测试环境搭建及5G业务应用示范进入了新的阶段。

中国联通也在频谱分配落地之后做出迅速反应，在上周五举行的2018年“中国联通网络技术大会终端分论坛”上，联通公布了5G终端策略。明确将实施5G终端合作保姆式一站服务，并在导入期和快速发展期内整合100亿元权益赋能、100亿元金融赋能、10亿元平台补贴，保障中国联通5G商用终端规模。

中国电信方面，中兴通讯与中国电信广州研究院日前完成全球首个SA（独立组网）架构下4G与5G网络协同双向互操作测试。中国电信认为，SA方案可基于目标网络支持网络切片、边缘技术等5G网络新特性，同时避免频繁的网络改造，降低组网复杂度，简化终端实现。

分析人士指出，近期三大运营商动作频现，不断加大在5G研发、基站试验、终端规划等方面的投入，将带动下游产业链走进一轮较长时间的景气周期，相关上市公司预计将从中受益，相关主题投资机会有望再度站上风口。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，12月份以来，5G概念板块期间整体呈现下跌态势，但板块中仍有55只成份股期间实现逆市上涨。具体来看，东方通信（32.74%）、南京熊猫（26.09%）、铭普光磁（23.82%）等3只个股期间累计涨幅居前，均达到20%以上，包括东信和平（19.76%）、海特高新（17.11%）、春兴精工（15.14%）、盛路通信（14.06%）、剑桥科技（13.52%）等在内的14只个股月内累计上涨也均超过10%。

资金面上，月内5G板块中共有21只个股呈现大单资金净流入态势，其中，世纪鼎利、天邑股份、光弘科技、中利集团、吉大通信、新易盛、深南股份等7只个股期间均受到2000万元以上大单资金集中抢筹，上述7只个股月内合计吸金3.71亿元。

业绩方面，目前已有63家5G产业链相关上市公司披露了2018年年报业绩预告，业绩预喜公司达到44家，占比接近七成，其中，三维通信、中京电子、沪电股份、跃岭股份、东山精密、世嘉科技等6家公司年报净利润均有望实现同比翻番。从预告净利润上限来看，上述年报业绩预喜公司中，鹏鼎控股、立讯精密、合力泰、东山精密等4家公司均预计2018年全年净利润达到10亿元以上，盈利能力较为显著。

对于5G板块的未来布局策略，万联证券指出，从历史经验来看，4G牌照发放后的两年是4G基站的建设高峰期，也是4G手机快速渗透的时期。随着三大运营商的积极布局，预计5G牌照发放后的1年至2年也将成为基站建设和5G手机渗透的黄金期。由于5G所需的基站密度远大于4G，对材质也提出更高的要求，所以5G基站的建设将带动通信PCB量价齐升。相比于4G手机，5G手机的天线和射频前端用量将大幅增加。短期内基站PCB、手机天线和射频前端等细分领域将优先享受5G红利。本报见习记者 王 珂

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